Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

Големият финал на 71-вото издание на конкурса ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, в един от най-популярните български градове на Черноморието, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица - на 11 май, вторник и 13 май, четвъртък.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г.

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Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

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В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Припомняме, че домакинството на България дойде, след като тази пролет във Виена DARА стана първата българка, спечелила „Евровизия“ с енергичния си парти химн Bangaranga.

Предлагаме ви най-важното, което трябва да знаете за морската перла на България:

Да се докоснеш до Бургас е все едно да се докоснеш до мечтите си. Полъхът от солен морски бриз, мирисът на море, частица от спокойствието, изпълнило малките сгушени улички, многобройните усмихнати очи, които те приветстват за добре дошъл.

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Бургас ще те накара да се смееш, да се разходиш бос по пясъка, да се влюбиш, да бъдеш себе си и със сигурност, да искаш да се върнеш.

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Бургас е четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море, на източната граница на Европейския съюз. Стратегическото му място на картата на Европа му е помогнало да се развие като място, до което може да стигнеш лесно...

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Бургас разполага с Международно летище, Морска гара, жп гара и две автогари. Магистрала свързва града със столицата София. Добри пътни връзки има между Бургас и всички други български черноморски градове.

Веднъж пристигнали в Бургас, със сигурност ще искате да видите максимално много от града - неговите забележителности, атракции, места за отдих, магазини, заведения, събития. Е, имаме добра новина за вас - това изобщо няма да ви затрудни, защото в Бургас да се придвижите от точка до точка е не само много лесно, но и приятно.

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От вашите предпочитания зависи, как ще го направите - общественият транспорт е един от най-модерните за България, такситата са на достъпни цени, а ако обичате да карате колело - градът разполага с общинска рент-а-байк система.

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Бургас има хилядолетна история. Археологически находки показват, че територията на днешния град е населявана още от неолита и халколита - VI-V хил. пр. Хр. Открити са останки от древни селища, тракийски светилища и римски обекти.

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През римската епоха се развива комплексът Акве калиде, изградени са големи терми, вили и крепостни съоръжения. През Средновековието районът продължава да бъде населен, а за първото споменаване на Бургас в исторически извор се приема XIII век, когато византийският поет Мануил Фил пише за Пиргос - име, свързвано с днешния град.

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През XVIII век Бургас вече е оживено пристанище и важен търговски център. През 1869 г. е осветен първият български храм „Св. св. Кирил и Методий“, а през 1878 г. градът е освободен от османско владичество. На 7 февруари същата година е създадена първата българска община.

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В края на XIX и началото на XX век Бургас се развива бързо. Важни за града са железопътната линия Ямбол-Бургас, открита през 1890 г., и модерното пристанище от 1903 г. Следва период на индустриализация и културен подем.

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През XX век Бургас се утвърждава като важен морски, индустриален и културен център, а днес е сред най-динамично развиващите се градове в България.