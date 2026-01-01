17-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа с мотор в Каблешково.

Инцидентът е станал вчера около 19:30 ч. в района на ул. "Тинтява" в града.

Младежът е преминал с мотоциклета си през купчина с фрезован асфалт, след което пада тежко.

Пострадалият е с фрактури в областта на главата и контузия на белия дроб.

Той е настанен в реанимацията на бургаската Окръжна болница, а лекарите правят всичко по-силите си, за да го спасят.

От МВР уточняват, че младежът не е имал книжка, а мотоциклетът е нерегистриран.