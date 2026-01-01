Полицията в Плевен издирва Елка Иванова Върбанова на 84 години, съобщиха от ОД на МВР.

Тя е напуснала наследствен имот в село Гривица на 17 юли и до настоящия момент е в неизвестност.

ОД на МВР-Плевен

Жената е на видима възраст 80-85 години; ръст - нисък 154 см., телосложение - слабо, лице - овално, бяло; коса - къса, бяла, вежди - тънки, устни - тънки; нос - правилен, очи - зелени, уши - нормални.

Била е облечена с черен панталон, блуза с къс ръкав на цветя с черна основа, кафява грейка без ръкав, обута с черни маратонки. Излязла е от дома си пеш, без документи за самоличност - лична карта и без мобилен телефон, които са намерени в къщата.

Умоляват се гражданите които имат информация за местонахождението на ЕЛКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА да се обадят на телефон 064/864-201 или в най-близкото управление на МВР, като анонимността им е гарантирана.