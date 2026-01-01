Агент на Тайните служби на САЩ, който е бил част от екипа за охрана на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е отстранен от длъжност заради предполагаемо изтичане на чувствителна информация за него и семейството му, съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.

Според информацията агентът е заподозрян, че е предоставил данни, използвани в публикация на MSN, в която се разкриват подробности за графика на пътуванията на Ванс и работата на неговия екип за сигурност.

Служители на Белия дом са реагирали остро на публикацията, тъй като според тях тя съдържа оперативна информация, която би могла да застраши сигурността на вицепрезидента и близките му. Самоличността на агента не се разкрива.

Разкрити подробности за охраната

В публикацията се описва планирано пътуване на Ванс и семейството му, включително полет със сина му с хеликоптер на Морската пехота за урок по голф. Полетът впоследствие е бил отменен заради неблагоприятни метеорологични условия.

Материалът твърди още, че част от агентите, натоварени със защитата на Ванс, съпругата му Уша и трите им деца, са били недоволни от честите промени в програмата и пътуванията в последния момент, които са ги принуждавали да отменят почивните си дни и личните си планове.

В публикацията се споменава и кодовото име на вицепрезидента – **„Lynx“ („Рис“) **, използвано от Тайните служби.

Започнала е вътрешна проверка

След публикуването на материала случаят е привлякъл вниманието на ръководството на Тайните служби, ФБР и Белия дом.

Заподозреният агент е пуснат в административен отпуск, а срещу него е започнала вътрешна проверка, водена от отдела за вътрешни разследвания на агенцията.

Все още не е ясно дали разследването ще доведе до дисциплинарни мерки, уволнение или евентуални наказателни обвинения.

Реакцията на Тайните служби

Заместник-директорът на Тайните служби Мат Куин подчерта, че работата по охраната на държавните лидери изисква постоянна готовност и висока дисциплина.

„Когато специалните агенти се присъединят към защитен екип, те знаят, че това означава дълги работни часове, чести пътувания и необходимост от постоянна гъвкавост. Нощите, уикендите и празниците са част от службата“, заяви Куин.

От кабинета на Джей Ди Ванс благодариха на служителите на Тайните служби за професионализма им, като подчертаха, че защитата на вицепрезидент с активен обществен график и младо семейство представлява сериозно предизвикателство.

На фона на борбата срещу течовете на информация

Случаят идва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп засилва действията си срещу неразрешеното разпространяване на информация към медиите.

По-рано този месец четирима журналисти от The New York Times бяха призовани да свидетелстват пред голямо жури във връзка с публикации за мерките за сигурност около новия президентски самолет, подарен на Тръмп от Катар.

По случая засега няма официален коментар от Белия дом, Тайните служби или MSN.