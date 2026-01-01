Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е унищожил в Йордания американски противоракетен радар THAAD, в отговор на удари на САЩ по Иран, предаде Франс прес.

В изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия, се съобщава и за унищожението на система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди, както и за пожар в хангар за поддръжка на хеликоптери.

Иранската армия заяви днес, че е поразила няколко обекта в Кувейт, в отговор на американски атаки.

В изявление на иранските сили се казва, че са поразили с дронове складове за боеприпаси и логистични складове на американската армия и резервоари за гориво в Кувейт, използвани от американската армия.

Напрежението между Иран и САЩ рязко се изостри след американските удари по ирански ядрени обекти през юни 2025 г., при които бяха атакувани съоръженията във Фордо, Натанз и Исфахан. Вашингтон заяви, че операцията е имала за цел да ограничи ядрената програма на Техеран, докато иранските власти определиха атаките като нарушение на международното право и обещаха ответни действия.

След това Иран започна серия от удари срещу американски военни обекти в региона, като обяви, че целите му са бази и военна инфраструктура на САЩ и техните съюзници. До момента част от твърденията на Техеран за нанесени поражения не са независимо потвърдени.

Американската система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) е предназначена за прехващане на балистични ракети с малък и среден обсег в крайната фаза на полета им. Системата Patriot се използва за противовъздушна и противоракетна отбрана срещу самолети, крилати и балистични ракети и е сред основните средства за защита на американските бази и съюзническите държави в Близкия изток.

Важно е да се отбележи, че към момента няма независимо потвърждение на твърденията на Иран за унищожени американски системи THAAD и Patriot или за нанесени щети по американски обекти в Йордания и Кувейт. САЩ все още не са потвърдили подобни загуби.