Седемдесет и четири години след една от най-тежките авиационни трагедии над Атлантическия океан останките на самолет на Pan American World Airways (Pan Am) бяха открити на дъното край Пуерто Рико. Катастрофата, при която загиват 52 души, води до мащабни промени в авиационната безопасност, включително въвеждането на задължителните инструктажи за пътниците преди полет.

Останките на самолета Douglas DC-4 "Clipper Endeavour" бяха открити миналия месец от Фондация „Въздушно/морско наследство“ в партньорство с компанията Deep Sea Vision и екипа на предаването "Expedition Unknown" по Discovery Channel.

Самолетът е намерен на дъното на Атлантическия океан край северното крайбрежие на Пуерто Рико, съобщиха от Discovery.

Откритието слага край на десетилетна мистерия около точното местоположение на самолета, който се разбива в океана малко след излитането си на 11 април 1952 г. На борда са се намирали 64 пътници и петима души екипаж.

От 69 души на борда оцеляват само 17

Самолетът потъва за по-малко от три минути, а останалите 52 души загиват.

Разследването тогава установява, че липсата на инструктаж за безопасност, езиковите затруднения и отсъствието на ясна процедура за евакуация са сред причините за големия брой жертви. Именно тази трагедия поставя началото на промени в правилата за безопасност в гражданската авиация.

„Всички сме изумени и развълнувани от това откритие, но същевременно сме смирени, когато си спомним какво се е случило на това място преди толкова години“, заяви Ръс Матюс, президент и съосновател на Фондация „Въздушно/морско наследство“.

Откриването

Екипът използва автономен подводен дрон и сонар с висока резолюция, за да локализира останките на около 610 метра под морската повърхност.

По щастливо стечение на обстоятелствата изследователски кораб, оборудван с една от най-модерните сонарни системи в света, преминава през района и прекъсва мисията си за 48 часа, за да помогне в издирването.

„След около 30 часа сканиране на морското дъно се върнахме на повърхността и ето го“, разказва Джош Гейтс, водещ на "Expedition Unknown".

Самолетът е открит разделен на две части. Последвалото фотографско обследване окончателно потвърждава самоличността му – ясно се виждат емблематичното крилато лого на Pan Am и надписът "Clipper Endeavour", които са останали четливи въпреки десетилетията под вода.

Discovery Channel ще посвети специален епизод на откритието по-късно тази година.

Мястото ще остане непокътнато

Няма планове останките да бъдат изваждани от морското дъно.

От екипа на "Expedition Unknown" подчертават, че мястото представлява военен и исторически мемориал за загиналите и трябва да остане непокътнато.

Фондация „Въздушно/морско наследство“ вече работи с властите в Пуерто Рико за разширяване на защитата на района и за изграждането на паметник в памет на жертвите.

Свързано е и със семействата на загиналите, както и с двамата единствени известни оцелели, които са живи и днес.

Катастрофата, променила авиацията

Самолетът е изпълнявал полет за Ню Йорк, когато малко след излитането губи и двата си десни двигателя. Пилотът успява да извърши аварийно приводняване, но машината потъва само за няколко минути.

Макар на борда да е имало достатъчно спасителни жилетки и салове за всички, липсата на предварителен инструктаж, езиковите бариери и хаосът при евакуацията се оказват фатални.

Американската брегова охрана и Военновъздушните сили успяват да спасят 12 пътници и петима членове на екипажа.

Сред двамата известни живи оцелели днес са жена на 102 години, която по време на инцидента е била млада медицинска сестра и е помогнала за отварянето на вратата на самолета, както и бебе, открито да се носи по повърхността на водата и реанимирано от спасителите.

Според Джош Гейтс и двамата са били силно развълнувани, когато научили, че останките на самолета най-накрая са открити.

След катастрофата тогавашният Съвет по гражданска аеронавтика препоръчва промени в правилата за полети над водни пространства. Сред въведените мерки са задължителните инструкции преди полет за местоположението и използването на спасителните жилетки, спасителните салове и аварийните изходи.

„Всеки път, когато днес се качвате на самолет, сте малко по-защитени благодарение на случилото се с "Clipper Endeavour" и неговите пътници преди почти три четвърти век“, казва Джош Гейтс.

Дъг Милър от Историческата фондация на Pan Am допълва, че предварителният инструктаж създава доверие към кабинния екипаж и прави указанията му много по-ефективни в критични ситуации – урок, научен с цената на десетки човешки животи.