63-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за убийството на 21-годишен мъж в Съединение. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Убийството е извършено в ранните часове на 12 август, малко след полунощ. 21-годишният мъж е влязъл в имот, обитаван от обвиняемия, в кв. „Точиларци“ в Съединение. Двамата са били в приятелски отношения, като по-младият е помагал на 63-годишния мъж в животновъдната му дейност.

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Между двамата е възникнал конфликт, като причината за него все още се изяснява. По данни на прокуратурата обвиняемият е произвел два изстрела с незаконно притежавана ловна пушка. 21-годишният е бил прострелян в гърдите и е починал. Оръжието е открито.

След убийството обвиняемият е направил опит да заличи следите, като е разчленил тялото и е поставил останките в найлонови чували, които е оставил в близка шахта. По-късно останките са били открити, а полицията е установила и задържала заподозрения.

Жертвата е била криминално проявена и малко преди смъртта си е имала присъда „пробация“. На 12 август 21-годишният е бил обявен за общодържавно издирване. Той е бил издирван както от близките си, така и от полицията.

По данни на прокуратурата младежът е бил издирван по молба на баща си, след като двамата се скарали около полунощ в центъра на Съединение. След конфликта 21-годишният тръгнал в посока града.

Първоначално задържаният не е дал информация на полицията, че младежът е бил при него.

Обвиняемият е пенсионер и преди много години е бил служител на полицията. Срещу него са регистрирани няколко разследвания по сигнали от местни жители за тормоз.

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