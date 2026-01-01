/ БТА

63-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за убийството на 21-годишен мъж в Съединение. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Убийството е извършено в ранните часове на 12 август, малко след полунощ. 21-годишният мъж е влязъл в имот, обитаван от обвиняемия, в кв. „Точиларци“ в Съединение. Двамата са били в приятелски отношения, като по-младият е помагал на 63-годишния мъж в животновъдната му дейност.

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Между двамата е възникнал конфликт, като причината за него все още се изяснява. По данни на прокуратурата обвиняемият е произвел два изстрела с незаконно притежавана ловна пушка. 21-годишният е бил прострелян в гърдите и е починал. Оръжието е открито.

След убийството обвиняемият е направил опит да заличи следите, като е разчленил тялото и е поставил останките в найлонови чували, които е оставил в близка шахта. По-късно останките са били открити, а полицията е установила и задържала заподозрения.

 Жертвата е била криминално проявена и малко преди смъртта си е имала присъда „пробация“. На 12 август 21-годишният е бил обявен за общодържавно издирване. Той е бил издирван както от близките си, така и от полицията.

По данни на прокуратурата младежът е бил издирван по молба на баща си, след като двамата се скарали около полунощ в центъра на Съединение. След конфликта 21-годишният тръгнал в посока града.

Първоначално задържаният не е дал информация на полицията, че младежът е бил при него.

Обвиняемият е пенсионер и преди много години е бил служител на полицията. Срещу него са регистрирани няколко разследвания по сигнали от местни жители за тормоз.

убийство овчарник Съединение
БТА

убийство овчарник Съединение
БТА

убийство овчарник Съединение
БТА

убийство овчарник Съединение
БТА

убийство овчарник Съединение
БТА

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Пловдив