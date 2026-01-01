Водата от две обществени чешми около Враца не е годна за пиене, показват данните от лабораторен контрол, извършен от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Враца. Отклонения от изискваните санитарно-технически норми са установени при чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика, съобщиха за БТА от Община Враца. При изследванията водата от двата водоизточника не отговаря на показателите „коли титър“ и „общ брой микроорганизми при 37 градуса“. От РЗИ – Враца са препоръчали при възможност да бъде извършена дезинфекция с биоцид.

РЗИ: Водата от обществени чешми в Нови пазар е негодна за пиене

Днес екип на Община Враца ще постави предупредителни табели на двата водоизточника. От Общината апелират водата от тях да не се използва за пиене и за приготвяне на храна.

При третия проверен водоизточник – Трудовашката чешма, показателите са в норма.

В отговор на питане на БТА от РЗИ – Враца съобщиха, че обществените водоизточници около Враца, разположени в района на село Згориград, плажа на река Лева, началото на пътя към пещера Леденика и Трудовашката чешма, не се контролират от здравната инспекция. За да бъдат контролирани като местни обществени водоизточници, Община Враца трябва да подаде заявление за регистрация на обект с обществено предназначение в РЗИ – Враца. След регистрацията водоизточниците ще бъдат проверявани четири пъти годишно по физико-химични и микробиологични показатели съгласно действащите санитарно-технически изисквания.

Според информацията Турската чешма, която е в рамките на града, е захранена с вода от централното водоснабдяване на Враца. Тя е един от 11-те пункта за контрол на питейната вода в града. Контролът в тези пунктове се извършва съгласно мониторингова програма, изготвена и съгласувана от ВиК – Враца и РЗИ – Враца. Актуална информация за резултатите от анализите на питейните води, извършени в рамките на мониторинга за 2026 г., се публикува на официалния сайт на РЗИ – Враца, уточниха още от инспекцията.