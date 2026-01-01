Кола блъсна тротинетка с две деца в Разград, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е получен около 13.20 часа днес.

Преминаваща гражданка съобщила, че на кръстовището между улиците "Дунав" и "Васил Левски" в града автомобил блъска тротинетка. Индивидуалното електрическо превозно средство, на което се возели две деца, се е движело по улица "Дунав". В обратната посока е пътувала водачката на автомобила, който завива наляво по "Васил Левски".

По първоначална информация 17-годишното момче, управлявало тротинетката, и возещото се с него са откарани в МБАЛ-Разград за изясняване на състоянието им.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието, като движението в района на кръстовището се регулира от екип на "Пътна полиция".