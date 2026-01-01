Кметът на Лом отива на съд за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата.

Към април обвиняемият е заемал длъжността кмет на Община Лом, на която е избран на проведените на 29 октомври 2023 г. - местни избори. На 15 април служители на общинско предприятие били уведомени от директора да се съберат в административната сграда. Те изпълнили указанието.

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На срещата присъствал кметът, който започнал разговор с присъстващите във връзка с предстоящите след няколко дни избори за народни представители. Той ги агитирал да гласуват за конкретна политическа коалиция и, по възможност, да упражнят преференциален вот за кандидат от същата коалиция.

Кметът е заявил пред присъстващите, че желае те да гласуват с конкретен номер на изборната бюлетина и с определена преференция. Обвиняемият е поискал да му бъде предоставен списък с имената на лицата, които са гласували по посочения от него начин, за да може впоследствие да провери дали това действително е било извършено.

Кметът поискал присъстващите да излъчат свой представител, който заедно с него да отиде в банка, за да бъдат изтеглени пари, след което на всеки от тях да бъдат дадени по 50 евро от личните му средства.

Той е обяснил предложението си с това, че по този начин присъстващите на срещата ще му помогнат в дейността му като кмет на община Лом.

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С действията си обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, предложил имотна облага с цел да склони служителите на общинско предприятия да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат за народен представител, определен с преференция, на изборите за народни представители, насрочени за 19 април.

В хода на разследването са били извършени експертизи - фоноскопна и видеотехническа. Предстои делото да продължи в съда.