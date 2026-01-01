Напрежение в Лом след изборите. Жители на града настояват за оставката на кмета заради аудиозапис, в който се чува как той обещава пари, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално за негов заместник-кмет, която е била и в листите като кандидат за народен представител.

Вчера градоначалникът беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове. А протестът пред сградата на общината днес започва в 11 часа.

Прокуратурата обвини кмета на Лом за купуване на гласове

Записът беше разпространен в социалните мрежи два дни преди изборите. Човекът, който качва клипа, твърди, че е бивш служител на МВР. „Кметът ми е дългогодишен приятел. Именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа”, коментира той в ефира на „Здравей, България”. И настоя съдът да си свърши работата, кметът да бъде осъден или да прояви доблест и да си подаде оставката.

По думите на друг гражданин на Лом, възмутен от аудиозаписа, инфраструктурата в града е в ужасно състояние. „Пътувам постоянно, инфраструктурата в града е ужасна, градинките са в ужасно състояние, всичко е под всякаква критика. Това не може да продължава така”, каза той.

„Искам този град да започне да се развива, нито един инвеститор не би дошъл в Лом да инвестира, тъй като града е в ужасно състояние. Няма никаква инфраструктура, ВиК е под всякаква критика”, коментира бизнесмен в сферата на хотелиерството.

„Имаме надежда, че кметът ще бъде отстранен, защото той не заслужава този пост. Ние му се доверихме на кметските избори, подкрепихме го с идеята за по-добро бъдеще, но сме разочарование след записите, които са качили. Той събра ромите, които са в чистотата, предложи им по 50 лева. Почти всички хора, които са покрай него, са предлагали пари”, твърди друг местен жител.

Недоволните жители уточняват, че техният протест е граждански, а не политически. „Ние сме против дерибейството на хора, използващи властта, за да достигнат своите цели. Призовавам гражданите на Лом да подкрепят протеста и да не ги е страх”, заяви мъжът, качил аудиозаписа в социалните мрежи.

От Общината посочват, че по случая има образувано досъдебно производство, като кметът на Лом казва, че е предупреден да не изнася никакви факти и по тази причина няма да направи каквото и да било изявление до приключването му.