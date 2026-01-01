Министерският съвет прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2025 година. В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор. Предоставена е информация за дейността на одитните комитети и за координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през изминалата година.

В нормативно установения срок е получена информация от ръководителите на всички 317 организации от публичния сектор - министерства, общини, комисии, агенции и други ведомства от централната администрация, чиито ръководители са първостепенни разпоредители с бюджет. Съгласно предоставените данни и тенденции за развитие, ръководителите на 60% от докладвалите организации са определили оценката на системите за финансово управление и контрол в своята организация като „много добра“, а 37% - като „добра“.

Годишни доклади за дейността по вътрешен одит през 2025 г. са постъпили от 124 общини, 19 министерства с включена информация за 10 второстепенни разпоредители с бюджет, търговските дружества и държавни предприятия с изградени звена за вътрешен одит към тях и от 21 други първостепенни разпоредители с бюджет.

Анализирани са 164 годишни доклада за дейността по вътрешен одит. За отчетната година вътрешните одитори са дали общо 4 670 препоръки за подобряване на одитираните дейности и процеси. Наблюдава се увеличение на относителния дял на изпълнените препоръки - 82%.

Затвърждава се и положителната тенденция одитните комитети да осъществяват наблюдение на процесите по финансово отчитане и на ефективността на системите за вътрешен контрол, включително на процеса по управление на риска.

С друго решение на кабинета от днес се отменя решението по т. 20 от Протокол № 24 от правителственото заседание от 29 май 2026 г. за приемане на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.