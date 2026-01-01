Прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу 39-годишен мъж за подкуп. Това съобщи председателят на Окръжния съд в Смолян Петър Маргаритов.

Подсъдимият, бивш служител на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Кърджали, е обвинен, че в периода от 2 до 11 октомври 2024 г. в различни населени места на територията на област Смолян, при условията на продължавано престъпление, е поискал и получил подкуп, за да не извърши действия по служба.

Според обвинителния акт служителят е извършвал проверки на животновъдни обекти на трима земеделски стопани в общините Девин и Борино - селата Буйново, Кестен и Триград.

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Общата стойност на поисканите облаги е 14 500 лева, както и две агнета, които са включени в сумата. При проверките в животновъдните обекти са били констатирани липси на животни и животни без идентификационни марки. Според обвинението именно това е било основанието да бъде поискан подкуп, за да не бъдат отразени нарушенията в официалните доклади.

Земеделските стопани са подали сигнал за поисканите суми и облаги. Той е привлечен като обвиняем през ноември 2024 г., когато е бил освободен и от заеманата длъжност. Той не се признава за виновен.

По делото като помагач е привлечен и мъж от Триград. Той е обвинен, че е съдействал за предаването на единия от подкупите - агне. Към момента делото не е насрочено. Предстои Окръжният съд в Смолян да определи дата за първото съдебно заседание.