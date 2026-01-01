Третата гореща вълна за това лято в Италия се засилва, като броят на градовете под червен и оранжев код за опасни горещини продължава да нараства, предаде АНСА.

От днес до сряда за Флоренция и Перуджа е в сила червен код - най-високото ниво на предупреждение за риск за здравето. От утре към тях ще се присъединят Болоня, Бреша, Фрозиноне, Рим и Торино.

За сряда Министерството на здравеопазването е издало оранжев код за Каляри, Кампобасо, Латина, Милано, Пескара, Риети, Триест, Верона и Витербо. При това ниво на предупреждение високите температури и метеорологичните условия могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето, особено на възрастните хора, хронично болните и други уязвими групи.

Системата за предупреждения на министерството включва четири нива. Зеленият код означава липса на риск, жълтият е предварително предупреждение, оранжевият сигнализира за опасност за уязвимите групи, а червеният означава, че жегата представлява сериозен риск за здравето на цялото население.

Екстремно високите температури се дължат на мощен африкански антициклон, който пренася горещ въздух над Средиземноморието. Според специалистите тази метеорологична обстановка, съчетана с климатичните промени, води до все по-чести и по-интензивни горещи вълни в Южна Европа.

От началото на лятото в Италия са регистрирани най-малко седем смъртни случая, свързани с екстремните горещини.