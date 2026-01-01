Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ откриха 398 златни накита с общо тегло 717,50 грама и стойност 75 337,50 евро, укрити в специално изграден тайник на автобус, влизащ в България от Турция.

Нарушението е разкрито при проверка на автобус с турска регистрация, който пристигнал на пункта около 23:00 часа на 10 юли. Превозното средство пътувало по маршрут Турция – България – Косово. Шофьорът, стюардът и пътниците декларирали пред митническите служители, че не пренасят акцизни стоки, стоки с търговски характер, изделия от благородни метали или парични средства, подлежащи на деклариране.

Автобусът бил селектиран за щателна митническа проверка. При инспекцията служителите установили манипулация на капака на двигателя, а във въздуховода открили специално изграден тайник. От него били извадени шест полиетиленови пакета с бижутерски изделия от жълт метал.

Назначената експертиза установила, че изделията са изработени от 14-каратово злато (проба 585). Задържани са общо 398 накита – пръстени, гривни и синджири, с общо тегло 717,50 грама и стойност 75 337,50 евро.

По данни на митническите власти накитите са собственост на стюарда на автобуса – турския гражданин.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.