Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения срещу 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора чрез принуда и противозаконно лишаване от свобода на 20-годишна жена. Мъжът е обвинен и за причиняване на средна телесна повреда на пострадалата.

По данни на прокуратурата престъпленията са извършени между 7 и 14 февруари в Пазарджик, София и Стара Загора. Разследването сочи, че младата жена е била отвлечена край Пазарджик, след което е отведена първо в София, а по-късно в Стара Загора. Там била принуждавана да предоставя сексуални услуги срещу заплащане и превозвана до различни адреси, предава БНР.

Според държавното обвинение двамата упражнявали насилие над пострадалата, връзвали я с кабели и ѝ нанасяли побои. При един от случаите жената е получила счупване на дясната ръка. Младата жена е държана заключена и принуждавана да проституира, като е превозвана до различни адреси на клиенти.

След извършване на престъпленията обвиняемите напуснали страната и били обявени за издирване. Те са задържани на 10 юли при завръщането си в България.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Районната прокуратура е внесла в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".