Тихоокеанската островна държава Науру (Nauru) официално промени името си на Република Наоеро (Naoero), връщайки се към традиционното си наименование в ‌ход, който според нея цели укрепване на националната идентичност и културно наследство. Парламентът в столицата Ярен прие още през май конституционна поправка за преименуване на страната, като първоначално планираше национален референдум, предаде Ройтерс. ​Президентът Дейвид Адеанг обаче заяви в социалните мрежи, че плановете за допитване ​се отменят.

„Решението да не се провежда референдум беше взето след внимателно обсъждане, че Наоеро не е ново име, което да бъде приемано от народа. То никога не е било губено, а очакваше да бъде напълно прието. То вече е част от идентичността на народа, фигурира върху ​националния герб и се произнася в общността. И което е важно, е разрешено от конституцията“, заяви той.

Адеанг допълни, че решението не е свързано с политика, а с идентичността и „запазването на наследството на нашите предци и укрепване на бъдещето на нашите деца“. Ройтерс припомня, че Наоеро е третата най-малка страна на света след Ватикана и Монако, с население от около 12 000 души.

„Република Наоеро е новото официално обозначение за това, което преди беше известно като Науру. Съкратената форма ще бъде Наоеро, с актуализиран код на NRO, а народът ще бъде наричан като дей-Наорео“, се казва в изявление на правителството, цитирано от австралийската агенция „Ей Би Си Нюз“

„Наоеро бележи обновена национална гордост и нова глава, основана на единство, отговорност, патриотизъм, по-добро здравеопазване, образование и устойчиво развитие. Бъдещето на Наоеро ще бъде изградено чрез поука от грешките на миналото и използване на опита от тях при вземане на по-мъдри решения за бъдещите поколения“, се допълва в документа.

Правителството заяви, че международните организации и държави са били официално уведомени и са започнали преминаването към новото име, отбелязва Новинарската агенция на тихоокеанските острови (ПИНА). Агенцията припомня, че процесът на изменение на конституцията започна на 29 януари 2026 г. След няколко месеца обсъждания депутатите в парламента единодушно одобриха изменението, което беше утвърдено от председателя Маркъс Стивън на 13 май 2026 г., официално въвеждайки промяната на името. Отбелязва се, че европейските колонизатори променят името на страната на Науру, след като им е трудно да произнесат родното име на острова ⁠Наоеро. Дава се примерът на други държави, които са променили официалните си имена, за да отразяват по-добре местния език, включително Турция („Тюркие“) и Есватини (бивш Свазиленд).

Очаква се цифровите библиотечни системи на ООН, глобалните авиационни власти и Международният олимпийски комитет да преминат към признаване на Наоеро. Въпреки че отпечатването на нови паспорти и актуализирането на правни документи ще доведе до разходи, правителството гледа на това като на жизненоважна инвестиция в културно-психологическото здраве на народа си, отбелязва в. „Индипендънт“.

„Ал Джазира“ отбелязва, че преименуването на острова е част от по-широките усилия на правителството да запази идентичността на страната. Така науруанският език, известен като „дорерин Наоеро“, е класифициран от ЮНЕСКО като „силно застрашен“. Въпреки че все още се говори сред общността, той не се преподава в училищата, въпреки че правителството прие законопроект миналата година, който ще го включи в учебната програма в бъдеще. Очаква се че, чрез премахването на погрешното произношение, наложено от преминаващите моряци преди повече от век, Република Наоеро да сигнализира на света, че нейното бъдеще ще бъде определено според нейните собствени условия, от собствения й местен глас.

„Това „реиндигенизиране“ на имена на места, за да се отрази местното произношение, е начинът, по който бившите колонизирани народи отстояват своя суверенитет“, коментира пред британския в. „Гардиън“ Золтан Гросман, професор по география и индиански изследвания в Евъргрийн Стейт Колидж в САЩ. „В основата си деколонизацията е свързана със самоопределение и един от най-основните изрази на самоопределение е да можете да говорите езика си и да използвате имената на вашите предци“, допълни той. Науруанецът Аркмен Уилис, борец, който е представлявал Науру в международен план, заяви пред британското издание, че подкрепя промяната и се надява хората, които не са науруанци, да положат усилия да произнесат новото име правилно.