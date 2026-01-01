Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрича фирмата му да е свързана с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантиниели, предаде NOVA.

В писмо до медиите Илиян Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото „дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.

„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, категоричен е в позицията си Йорданов.

Припомняме, че според изнесените от МВР данни средствата са преминавали през свързани фирми, в които постъпвали пари от обществени поръчки за мантиниели. Пеевски отрече това и заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

По случая МВР сезира НАП, която трябва да провери произхода на средствата и кой е плащал полетите.