Спипаха 132 килограма канабис, екстази и амфетамин при спецакция в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 24 септември униформени са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин - в близост до река Огоста.

ОД на МВР-Монтана

От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4,5 метра. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения.

Полицията откри над 800 кг канабис край Сандански и Петрич

Криминалисти са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица. Там е заловен 24-годишен мъж, отглеждал 12 растения с тегло 3,550 кг.

ОД на МВР-Монтана

В областния град са извършени и две проверки на млади мъже - на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин.

ОД на МВР-Монтана

По случаите са образувани три досъдебни и едно бързо производство под надзора на прокуратурата.