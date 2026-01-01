Около 421 канабисови растения с общо тегло приблизително 833 килограма са открити и унищожени при специализирана полицейска операция в района на Сандански и Петрич, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 25 август от криминалисти на районните управления в двата града.

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В местността „Андзов гроб“ в землището на село Хърсово, община Сандански, полицаите открили две обособени ниви, в които били засадени около 214 канабисови растения. Общото им тегло е приблизително 551 килограма.

Други 207 растения, тежащи общо около 282 килограма, били открити в обезлесен участък в землището на село Вишлене, община Петрич.

Канабисовите растения са унищожени.

По двата случая са образувани досъдебни производства.