Две живи сухоземни костенурки и четири препарирани животни от защитени видове бяха иззети при съвместна акция на експерти от РИОСВ-Плевен и служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Проверките са извършени на 30 юли в два частни имота на територията на областта след постъпили сигнали, съобщиха от екоинспекцичта.

РИОСВ-Плевен

При тях са открити две живи шипоопашати костенурки, три препарирани европейски диви котки и един препариран обикновен мишелов. Всички животни са от защитени видове, включени в Закона за биологичното разнообразие.

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На нарушителите са съставени актове за установяване на административни нарушения. Установено е, че костенурките са били незаконно отглеждани в двора на къща. След проверката те са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание, като са били във видимо добро здравословно състояние.

Препарираните животни са били незаконно притежавани и предлагани за продажба в интернет. Предстои те да бъдат предоставени на училище или природонаучен музей, където ще се използват за изследвания или за попълване на учебни сбирки.

РИОСВ-Плевен

От РИОСВ напомнят, че законът забранява улавянето, убиването, отглеждането, притежаването, препарирането, търговията и предлагането за продажба на екземпляри от защитени видове, взети от природата.

За подобни нарушения физическите лица подлежат на глоби, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции, предвидени в Закона за биологичното разнообразие.