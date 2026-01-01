Две живи сухоземни костенурки и четири препарирани животни от защитени видове бяха иззети при съвместна акция на експерти от РИОСВ-Плевен и служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.
Проверките са извършени на 30 юли в два частни имота на територията на областта след постъпили сигнали, съобщиха от екоинспекцичта.
При тях са открити две живи шипоопашати костенурки, три препарирани европейски диви котки и един препариран обикновен мишелов. Всички животни са от защитени видове, включени в Закона за биологичното разнообразие.
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На нарушителите са съставени актове за установяване на административни нарушения. Установено е, че костенурките са били незаконно отглеждани в двора на къща. След проверката те са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание, като са били във видимо добро здравословно състояние.
Препарираните животни са били незаконно притежавани и предлагани за продажба в интернет. Предстои те да бъдат предоставени на училище или природонаучен музей, където ще се използват за изследвания или за попълване на учебни сбирки.
От РИОСВ напомнят, че законът забранява улавянето, убиването, отглеждането, притежаването, препарирането, търговията и предлагането за продажба на екземпляри от защитени видове, взети от природата.
За подобни нарушения физическите лица подлежат на глоби, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции, предвидени в Закона за биологичното разнообразие.