Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 17 387 евро по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от 58 правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

През март т. г. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) отправи искания за допълнителни права в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите за лекарства, безплатно лечение в санаториумите, включване на сираците на военноинвалидите и децата на военноинвалидите във Фондация „Деца на българската армия” и възстановяване на наборната армия.