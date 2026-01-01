Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

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Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см.

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Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село – минус 57 см. При Никопол нивото е 5 см, а при Лом – 4 см.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

В неделя Министерство на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката АЕЦ „Козлодуй“ работи по график и не се налага намаляване на мощностите.

По данни на агенцията водното количество при Русе е 1729 куб. м в секунда, при Никопол – 2091 куб. м в секунда, а при Силистра – 1379 куб. м в секунда.

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Температурата на водата по наблюдаваните станции е между 25,9 и 27,2 градуса. Най-висока е при Русе – 27,2 градуса, а най-ниска – при Ново село, където е 25,9 градуса.

Ниските нива на реката продължават да създават затруднения за корабоплаването. По данни на агенцията са отчетени намалени габарити на фарватера в участъка между 374,10-и и 610-и речен километър.

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За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав.

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Остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1–2 см. Водните нива продължават да бъдат значително под Ниското корабоплавателно и регулационно ниво (НКРН), определено от Дунавската комисия, което затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

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Директорът на дирекция „Речен надзор – Русе“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ Иван Жеков определи ситуацията за корабоплаването като форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.

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През миналата седмица пътнически кораб заседна край Видин, а впоследствие бе извършена евакуация на пътниците и подготовка за освобождаването на плавателния съд.

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Маловодието разкри и ценни археологически находки. Край русенското село Ряхово, след отдръпването на водите на Дунав, бяха открити древни останки от мамут, по чието изваждане и транспортиране работиха специалисти от Регионалния исторически музей в Русе.