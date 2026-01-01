Докато рекордно ниските нива на река Дунав вече доведоха до безпрецедентното спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“, а румънските власти предупреждават, че АЕЦ „Черна вода“ може да достигне критичен режим на работа в следващите дни, двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да функционират с планираното натоварване. Това съобщиха от Министерството на енергетиката, откъдето уверяват, че към 17:00 часа на 2 август двата блока на българската атомна централа произвеждат електроенергия съгласно утвърдения график.

От ведомството посочват, че са предприети необходимите действия за своевременно информиране на българските институции и за осигуряване на международно съдействие в рамките на действащите договорености за управление и използване на водите на река Дунав. Поддържа се постоянен контакт на най-високо равнище с властите в Румъния и Сърбия.

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Министерството допълва, че е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъде гарантирана сигурността и надеждното функциониране на електроенергийната система.

По оценка на енергийното ведомство, ако се запази средният темп на понижаване на нивото на Дунав, наблюдаван през последната седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ „Козлодуй“ поне през следващите три седмици.

Над 30% от тока, произведен у нас, е от АЕЦ „Козлодуй“, а 40% са от фотоволтаични централи. Те обаче не могат да са алтернатива на електричеството, произвеждано чрез турбини, защото се нарушава енергийният баланс, обясни пред БНТ енергийния експерт проф. Янко Янев.

„Фотоволтаичните централи произвеждат едно фиксирано напрежение и оттам нататък, ако честотата се измени, техните системи ще изключат цялата централа, за да не изгори“, добави проф. Янев. Именно блекаут – цялостно спиране на тока – парализира Испания и Португалия през април 2025 година, до което се стигна заради нарушение на енергийния баланс. За поддържането на баланса е важно и участието на електричество, произведено чрез турбини.

Такъв сценарий обаче засега не се очаква, тъй като по думите на експерта АЕЦ „Козлодуй“ все още има достатъчен резерв в нивото на охлаждащата вода, за да охлажда правилно централата.

Унгария остана без АЕЦ „Пакш“

За разлика от България, в Унгария ниското ниво на Дунав вече доведе до пълното спиране на АЕЦ „Пакш“ – за първи път в 44-годишната история на централата. Причината е недостигът на вода за охлаждане, вследствие на критично ниските водни нива в реката.

Спирането на централата изважда от системата около 2000 мегавата производствен капацитет. По информация на унгарските власти недостигът ще бъде компенсиран чрез всички налични резервни електроцентрали и чрез внос на електроенергия.

След спирането словашкият премиер Роберт Фицо предложи незабавна помощ на Будапеща с доставки на електроенергия. В публикация във Facebook той заяви, че словашките атомни електроцентрали не са засегнати от ниските нива на Дунав и страната е готова да подкрепи Унгария за преодоляване на енергийната криза.

БТА/АП

Унгарският министър-председател Петер Мадяр съобщи, че властите поддържат постоянен контакт с институциите за управление на водните ресурси в Австрия и Словакия и отхвърли твърденията, че двете държави ограничават притока на вода към Унгария. По думите му причината за ситуацията е продължителната липса на валежи в целия водосборен басейн на Дунав, а през следващите дни нивото на реката се очаква да продължи да спада.

Заради кризата унгарските власти въведоха ограничения от трета степен върху използването на вода с цел гарантиране на снабдяването с питейна вода. Ограничават се несъществени дейности като миене на автомобили и поливане на градини.

Влезе в сила и правителствено постановление, което позволява временно прекъсване на електрозахранването на големи промишлени предприятия, ако не изпълняват наложените ограничения на потреблението. Според Мадяр електроснабдяването на домакинствата ще бъде ограничавано единствено ако всички останали възможности за икономии бъдат изчерпани.

От понеделник се въвеждат ограничения и за железопътния товарен транспорт между 17:00 и 22:00 часа с цел намаляване на вечерното потребление на електроенергия. Правителството разпореди служителите в държавната администрация да работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, когато това е възможно, и призова частния сектор да приложи същата практика. Изключено е и декоративното осветление на държавните сгради, а на общините е препоръчано да предприемат максимални мерки за ограничаване на потреблението на електроенергия.

Временният държавен глава Агнеш Форстхофер е поискала среща с министър-председателя в понеделник, на която да бъде представена информация за предприетите мерки във връзка с екстремната гореща вълна и енергийната криза. На срещата са поканени и лидерите на парламентарните опозиционни партии.

Румъния също е под натиск

Официален сайт на „Нуклеарелектрика“

Ниското ниво на Дунав поставя под риск и работата на румънската АЕЦ „Черна вода“. От Националната водна администрация предупредиха, че ако нивото на реката продължи да намалява с около 2–3 сантиметра дневно, централата може да работи на критичния минимум още само четири до пет дни.

В отговор румънските власти разпоредиха спешни мерки за стабилизиране на водните нива. От администрацията подчертават, че въпреки предприетите действия рисковете остават и се прави всичко възможно работата на атомната централа да бъде запазена (повече за ситуацията в Румъния четете тук).

Проблеми с корабоплаването в Сърбия

Същевременно плаването по реката става все по-затруднено, особено в Сърбия, където минават около 580 километра от Дунав.

По думите на помощник-министъра на земеделието, горите и водите на Сърбия Владимир Баталович, липсата на валежи в горното течение на Дунав в Западна Европа оказва влияние върху целия водосборен басейн. Не се очаква плаването по Дунав да бъде напълно преустановено, но е възможно да става все по-неизгодно за превозвачите. Причината е, че корабите ще могат да превозват по-малки количества товари, докато транспортните разходи ще останат практически непроменени.



От началото на годината сръбската Дирекция за водните пътища и Министерството на земеделието, горите и водите извършват строителни дейности в най-критичните участъци по речното корито. Според Баталович ниското ниво на водата сериозно затруднява работата, тъй като изваденият материал не може да бъде изнесен и се налага да бъде връщан обратно във водата. Това води до нови наноси по бреговете и допълнително усложнява поддържането на плавателния път.

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По думите му вече се отчита спад както в количеството превозвани товари по Дунав, така и в трафика през речните пристанища.

И в България хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена, което затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

БТА

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Според сръбския заместник-министър проблемът може да бъде преодолян единствено чрез координирани действия между държавите, през които преминава реката, а именно България, Румъния, Унгария и Австрия.