Изтребители F-16 и самолети Су-25 преминаха над авиобаза „Безмер“ в един от най-впечатляващите моменти от празника, който събра поколения военнослужещи, настоящия личен състав и гости на формированието, съобщиха от община Ямбол.

Сред тях бяха кметът на Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общинския съвет Антон Шиков и заместник-кметовете Диана Димитрова и Васил Александров.

Община Ямбол

Авиобазата отбеляза на своя територия две важни годишнини - 75 години от създаването си и 40 години от приемането на самолетите Су-25 на въоръжение във Военновъздушните сили. Честването продължи поредицата от събития, посветени на годишнините, след тържествената церемония в Ямбол на 1 октомври.

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Специален въздушен поздрав към безмерци отправиха техните колеги от авиобаза „Граф Игнатиево“. Изтребители F-16 преминаха над пистата, а по-късно небето над „Безмер“ отново беше изпълнено с характерния звук на Су-25.

Община Ямбол

Самолетите изпълниха полети в годината, когато се навършват четири десетилетия от постъпването им на въоръжение в българските Военновъздушни сили. Но в центъра на празника бяха хората - бившите командири на авиобазата, поколения пилоти, инженери, техници, военнослужещи и цивилни служители, с чийто професионализъм и всекидневен труд е свързана историята и настоящето на авиобазата.

Община Ямбол

По време на тържеството военнослужещи и цивилни служители бяха отличени за своята служба и принос. Сред официалните гости бяха представители на държавната и местната власт, ръководители на военни формирования, духовни лица и кметове на общини от Ямболска област.

В поздравителен адрес до командира на авиобаза „Безмер“ полковник Димитров и личния състав кметът Валентин Ревански подчерта дългогодишната връзка на формированието с Ямбол и региона: „В продължение на десетилетия авиобазата и хората, които служат в нея, са неразделна част от живота на Ямбол и региона.

Община Ямбол

Зад тези 75 години стоят поколения летци, инженери, техници, военнослужещи и цивилни служители, посветили своя труд, знания и сили на нейното развитие и на защитата на България“.

Община Ямбол

Община Ямбол

Кметът благодари на командира и личния състав на авиобазата и за доброто партньорство с Община Ямбол и за оказаната помощ при връщането на един от символите на града - самолета МиГ-17 - на неговото достойно място.

Община Ямбол

„Авиобаза „Безмер“ има богата и славна история, която заслужава да бъде съхранена и предадена на следващите поколения“, се казва още в поздравителния адрес.

Община Ямбол

Община Ямбол

Празничният ден завърши с почит към онези, които не се завърнаха от полет. Пред паметната плоча до щаба на авиобазата военнослужещи и гости почетоха паметта на военните пилоти, загинали при изпълнение на служебния си дълг.