Украинският държавен глава Володимир Зеленски уволни посланика на Киев в САЩ Олга Стефанишина с президентски указ, съобщиха агенциите.

"Олга Виталиевна Стефанишина се уволнява от поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", се казва в текста на декрета, обнародван на сайта на президентството.

Посланикът на САЩ в Украйна ще подаде оставка на фона на застоя на преговорите

Стефанишина заемаше длъжността близо година. Освобождаването ѝ беше очаквано и за него се говореше от няколко седмици.

Тя е бивш вицепремиер на Украйна, а уволнението ѝ е част от вълна от кадрови промени на ключови постове, предприети от Зеленски в последно време.