Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“ внесоха съвместен доклад в Постоянния комитет на Бернската конвенция за напредъка по автомагистрала „Струма“. Това съобщиха в публикация във Фейсбук от МОСВ.

Докладът е резултат от продължаващия конструктивен диалог между държавните институции и природозащитните организации. В него е представено постигнатото съгласие по ключови технически и екологични въпроси, както и необходимите следващи действия.

Бернската конвенция приветства напредъка по казуса с АМ „Струма" през Кресненското дефиле

Важен напредък е разработването на техническо решение за осигуряване на транспортното направление София – Кулата извън Кресненското дефиле, допълниха от МОСВ. Предложеното трасе е разположено непосредствено до източното вече одобрено платно и може да изпълнява функцията на западно платно на автомагистралата, като се предвиждат общи мерки за ограничаване на въздействието върху природата.

Диалогът и сътрудничеството ще продължат и през следващите етапи с цел намиране на устойчиво решение, което съчетава транспортната безопасност с дългосрочното опазване на природните ценности на Кресненското дефиле, добавиха от министерството.

БТА припомня, че през декември 2025 г. Постоянният комитет на Бернската конвенция приветства напредъка по казуса с автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.