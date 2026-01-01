Лятото е сезонът на отпуските, а хиляди българи вече планират пътувания до Гърция, Италия, Испания, Германия и други европейски държави. Повечето хора внимателно подготвят багажа си, резервират хотел и проверяват документите за самолета или автомобила, но често пропускат един важен детайл – Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Тя е безплатна, издава се сравнително бързо и може да се окаже изключително ценна, ако по време на почивката се наложи спешен преглед, лечение или болнична помощ. Макар картата да не замества туристическата застраховка, тя гарантира достъп до необходимата медицинска помощ при същите условия, при които се лекуват местните здравноосигурени граждани.

Ето какво трябва да знаете за нея.

Какво представлява Европейската здравноосигурителна карта?

Европейската здравноосигурителна карта е официален документ, който удостоверява, че притежателят ѝ има непрекъснати здравноосигурителни права в България. Тя не е туристическа застраховка, но дава право на спешна и неотложна медицинска помощ по време на временен престой в редица европейски държави.

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Картата може да бъде използвана при туристически пътувания, командировки, обучение или други краткосрочни престои. Благодарение на нея българските граждани могат да получат медицинска помощ при същите условия, при които тя се предоставя на здравноосигурените граждани на съответната държава.

ЕЗОК важи във всички страни от Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Великобритания. По силата на двустранни споразумения картата може да бъде използвана и в Сърбия и Северна Македония.

Какви медицински услуги покрива?

Най-важното, което трябва да се знае, е, че картата не гарантира напълно безплатно лечение. Тя осигурява достъп до необходимата медицинска помощ, съобразно правилата на държавата, в която се намирате.

Това означава, че ако по време на почивка получите травма, внезапно се разболеете или хроничното ви заболяване се обостри, можете да бъдете прегледани и лекувани в лечебно заведение, което е част от местната обществена здравна система.

ЕЗОК покрива още медицинска помощ при бременност и раждане, когато лечението не може да бъде отложено до завръщането в България.

Важно е да се има предвид, че ако в съответната държава местните граждани заплащат потребителска такса или част от лечението, същите условия важат и за българските граждани. Размерът на евентуалното доплащане зависи изцяло от законодателството на държавата, в която се използва картата.

Какво не включва Европейската здравноосигурителна карта?

Именно тук най-често възникват недоразумения.

ЕЗОК не покрива планирано лечение в чужбина, медицински услуги в лечебни заведения, които не работят с местната обществена здравна система, както и разходите за медицинско транспортиране обратно до България.

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Картата няма отношение и към разходи като хотелско настаняване, пропуснати полети, изгубен багаж или други щети, които могат да възникнат по време на пътуването.

Поради тази причина експертите препоръчват Европейската здравноосигурителна карта да не се разглежда като заместител на туристическата медицинска застраховка. При по-сериозен инцидент разходите за репатриране или специализиран медицински транспорт могат да достигнат няколко хиляди евро и не се покриват от ЕЗОК.

Кой може да получи картата?

Европейската здравноосигурителна карта се издава безплатно на всички лица с валидни здравноосигурителни права в България. Това включва работещи, студенти, ученици, пенсионери и деца.

Преди подаване на заявление е препоръчително всеки гражданин да провери дали здравноосигурителният му статус е непрекъснат.

Как се издава?

Получаването на картата е безплатно. Заявление може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице в определените за това центрове. Такава възможност има и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка“, където служителите съдействат при попълването на необходимите документи.

Срокът за издаване е до 15 календарни дни, а готовата карта се получава от мястото, където е подадено заявлението.

Колко време е валидна?

Срокът на валидност зависи от възрастта и статута на притежателя.

За повечето пълнолетни граждани картата е валидна една година. За пенсионерите срокът достига десет години, за лицата под 18 години – пет години или до навършване на пълнолетие, а за хората с ТЕЛК – до изтичане на срока на експертното решение.

Как изглежда ЕЗОК?

Този документ е с вида и размера на карта за банкомат, и се събира в джоба или портфейла. Това е дало повод на тогавашния председател на Европейската комисия Романо Проди в речта си на 26 март 2004 година в Брюксел, приветствайки предстоящото въвеждането на ЕЗОК, да нарече този документ “Още едно късче от Европа в джоба”.

ezok.bg

Един документ, който не бива да липсва преди пътуване

Преди всяка почивка в чужбина е добре не само да проверите валидността на личните си документи, но и дали разполагате с актуална Европейска здравноосигурителна карта. Издаването ѝ не струва нищо, но може да спести значителни разходи и много притеснения при непредвидена ситуация.

Кога пациентът заплаща за преглед в Спешната помощ?

Специалистите съветват още преди отпътуване да се запознаете с особеностите на здравната система в държавата, която ще посетите, тъй като правилата за достъп до медицинска помощ и евентуалните доплащания се различават в отделните страни.

Няколко минути, отделени за подобна проверка, могат да се окажат толкова важни, колкото и самата подготовка за пътуването.