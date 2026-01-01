Служители на полицията в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между две групи - български и италиански граждани, възникнал на територията на Районното управление в Банско на 2 август, съобщиха от пресцентъра на МВР, след като по-рано днес от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезираха по информация в наши чуждестранни медии за тревожна хулиганска проява пред хотел с настанени италиански граждани. От столичната дирекция съобщиха, че започват незабавна проверка, като за случая обаче нямат официално постъпил сигнал при тях. Според първоначалната информация хулиганската проява е била пред хотел в София.

Това, което се знае със сигурност и официално е, че до физически контакт между двете групи не се е стигнало, това уточниха още от МВР. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела в Банско, в който е била настанена групата чуждестранни младежи, и са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни, допълниха от полицията. По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

Италиански медии съобщиха за инцидент в София на 2 август, при който неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. Медиите пишат, че младите българи са се събрали пред входа на хотела и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите се върнали и отново блокирали входа на хотела, отправяли нацистки поздрави и заплахи, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“.

Особено остро реагира председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун, който публикува изявление в социалните мрежи.

„Нашите деца вече не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити", заявява той. По думите му напрежението е продължило дълги минути, а след първата намеса на полицията групата се върнала пред хотела и отново блокирала входовете.

„Има видео, което документира тази позорна антисемитска провокация - нацистките поздрави и виковете „Sieg Heil!" на група неонацисти, които се опитаха да нахлуят в хотела, където бяха настанени десетки еврейски младежи, включително членове на Еврейската общност в Рим", пише още Фадлун и допълва, че младите хора са били заплашвани и обиждани, въпреки присъствието на полицията.

„Еврейската общност в Рим категорично осъжда този пореден акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски младежи и техните възпитатели в държава, членка на ЕC. Призоваваме българските власти да изяснят напълно случая и виновните да бъдат установени възможно най-бързо, както и да бъдат подведени под отговорност", заявява още председателят на общността.

I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l’ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla “Sieg Heil!” di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio,… pic.twitter.com/A5I8mxq11J — Victor Fadlun (@fadlunvictor) August 4, 2026

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи. В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни изрази „дълбока солидарност" с младите хора, станали обект на заплахи в София. Той определи случилото се като „пореден епизод на антисемитизъм" и подчерта, че това е „зародиш на омраза, който трябва да бъде преборен", както и форма на дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Таяни заяви още, че застава до председателя на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун и цялата римска еврейска общност.

С категорична позиция излезе и другият вицепремиер на Италия Матео Салвини. По думите му случилото се в София е „изключително тежък инцидент". Той осъди всяка форма на насилие срещу еврейските общности, независимо дали идва от крайнодесни, нацистки или комунистически екстремисти. Според него всяка „ловна акция срещу евреи" е отвратителна и недопустима, особено когато се подхранва от атмосфера на омраза и делегитимиране, която от известно време се разпространява в обществото. Салвини изрази солидарност с италианските еврейски младежи, станали жертва на нападението.

Председателят на италианския Сенат Иняцио ла Руса също реагира остро, определяйки случая като „изключително сериозен". Той изрази „дълбоко възмущение и най-категорично осъждане" на инцидента, при който група италиански еврейски тийнейджъри е била заплашвана в България. Ла Руса отправи искрена подкрепа към пострадалите младежи, техните семейства и еврейските общности в Рим и Милано, които, по думите му, са дълбоко засегнати от случилото се. Той подчерта, че антисемитизмът и всяка форма на омраза нямат място в съвременните общества, и изрази надежда компетентните органи бързо да установят фактите и извършителите.

Към осъдителните реакции се присъедини и президентът на област Лацио Франческо Рока, който нарече случилото се „подла и нетърпима антисемитска агресия". Според него е болезнено да си представим млади хора, принудени да изпитват страх единствено заради своята еврейска принадлежност. Рока подчерта, че заплахите, нацистките поздрави и скандиранията, напомнящи за една от най-мрачните страници в европейската история ,не могат да бъдат омаловажавани като обикновена провокация. По думите му те представляват обида към историческата памет, човешкото достойнство и ценностите, върху които е изградена Европа.