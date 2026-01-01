Разследват финансово престъпление в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив.

По информация на NOVA акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Малко преди 8:00 часa няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“.

Органите на реда са при отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти, изземва се медицинска документация.

Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати.

Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение.

Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.