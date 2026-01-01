Изборният ден приключи в спокойна обстановка в редица области на страната, съобщиха от областните дирекции на МВР. Не са регистрирани сериозни инциденти или нарушения на обществения ред.

Област София

Изборният процес приключи във всички избирателни секции на територията, обслужвана от ОДМВР – София. Не са регистрирани сериозни инциденти и нарушения на обществения ред, съобщиха от полицията.

В периода от 19 до 25 октомври включително служителите на сектор „Български документи за самоличност“ са издали 33 удостоверения на граждани без валидни документи за самоличност, които са искали да упражнят правото си на глас.

Създадена е и необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните материали.

Област Сливен

Към 20,00 часа избирателните секции в региона са приключили работа. Охраната от служители на ОДМВР-Сливен продължава до предаването на изборните материали в РИК и тяхното транспортиране до ЦИК.

В изборния ден не са допуснати нарушения на обществения ред.

От 19 до 25 октомври сектор „Български документи за самоличност” към ОДМВР-Сливен са издали 16 удостоверения за гласуване.

Област Стара Загора

Изборният процес във всички секции на територията на област Стара Загора приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

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В седмицата от 19-ти до 25-ти октомври 2026 г. звената „Български документи за самоличност“ на територията на ОДМВР-Стара Загора са издали общо 39 удостоверения, от тях 11 удостоверения са издадени в изборния ден.

Област Разград

Изборният процес във всички 217 секции на територията на област Разград приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК, а след това и до ЦИК.

В изборния ден звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград са издали едва 3 удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас. Искане за издаване на такова удостоверение гражданите можеха да подадат до 19.30 часа днес.

До 19.30 часа днес служителите на „БДС“ връчваха новоиздадени лични карти, за които граждани са подали заявления през седмицата. От общо 2 документа в Разград е връчена 1 лична карта и в Исперих една.

Общо постъпилите сигнали за изборни нарушения в ОДМВР-Разград са 3. По отработените сигнали материалите са изпратени по компетентност в прокуратурата.

Област Благоевград

Изборният ден в област Благоевград приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК. За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 19.10.2026 г. до 25.10.2026 г. включително, от звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград са издадени общо 30 удостоверения /за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти/. Само през днешния ден техния брой е 10.

Област Силистра

Спокойно и при добър обществен ред премина изборният ден на територията на област Силистра. В Областната дирекция на МВР няма регистрирани произшествия и инциденти.

Създадена е необходимата организация транспортирането на изборните книжа от избирателните секции до РИК да се осъществи под полицейска охрана.

В звената “Български документи за самоличност” в Силистра, Тутракан и Дулово от 19 октомври до 19.30 часа днес са издадени общо 41 удостоверения за гласуване на граждани, непритежаващи валидни лични документи.

Област Видин

Гласуването в секциите на територията на региона приключи, полицейската охрана на място продължава. Денят на вота в област Видин премина спокойно, без нарушения на обществения ред и без инциденти.

Служителите на МВР ще съпровождат транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

Едно удостоверение за гласуване е издадено днес в сектор БДС при ОДМВР-Видин.

Оперативният щаб в ОДМВР-Видин остава в постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес.

Област Ловеч

След като Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч обяви края на изборния ден, членовете на секционните избирателни комисии предават изборните книжа. Под охраната на полицията те носят документацията в сградата на Областната администрация, където се помещава РИК – Ловеч. Редът е организиран посредством система от номера.

Първи след приключването на изборния ден бюлетини и протоколи са предали представители на подвижната секционна избирателна комисия в Ловеч. Сред първите бяха също членовете на комисиите в затвора в Ловеч и в дома за стари хора в село Сливек. В Единадесети изборен район – Ловешки бяха образувани 244 избирателни секции.

По информация на Областната дирекция на МВР – Ловеч не са регистрирани нарушения на изборното законодателство. В изборния ден са ангажирани около 400 служители на полицията, пожарната и жандармерията.

Област Търговище

Изборният ден в област Търговище приключи навреме, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) адвокат Диана Игнатова. По нейни думи денят на вота за президент и вицепрезидент на България е преминал нормално. Регистрирани и разгледани са две жалби и един сигнал, за които своевременно са взети решения, публикувани на интернет страницата на РИК – Търговище.

От Областната дирекция (ОД) на МВР съобщават, че в област Търговище изборният ден е пpeминaл в cпoкoйнa oбcтaнoвкa. Няма данни за възникнали инциденти и нарушения на обществения ред. Малко след 20:00 часа пpиключи paбoтa и пocлeднaтa избиpaтeлнa ceкция в oблacттa.

Област Бургас

Всички избирателни секции в област Бургас са приключили гласуването в 20:00 часа. Избирателната активност в областта е 22,32%, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас Георги Михов в зала „Арена Бургас“, където изборните книжа се приемат за обработка.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Созопол, където близо 28% от имащите право на глас са отишли до урните. В община Малко Търново са гласували между 25 и 26% от избирателите. За град Бургас активността е 25,40%.

„Активността, за съжаление, за Бургаска област е доста слабичка“, коментира Михов.

Сред нарушенията, установени през изборния ден, са случаи на поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места, включително в близост до избирателни секции. За тях РИК – Бургас е разпоредила премахване на материалите и е дала указания на секционните комисии да спазват изборното законодателство.

Област Хасково

Изборният ден в 29-и изборен район – Хасково, приключи в 20:00 часа, обяви председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Ина Вескова. Всички секционни избирателни комисии са подали информация за края на гласуването.

Право на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България имаха 225 051 избиратели. Вотът се проведе в 468 постоянни секции и седем подвижни секции за хора с увреждания. От тях четири са в община Стамболово, две – в Хасково, и една – в Ивайловград.

В 59 секции бяха разположени по две машини за гласуване, а в 291 – по една. Още в началото на изборния ден машината в секция номер 130 в хасковското село Елена дефектира и гласуването там продължи с хартиени бюлетини.

Към 20:30 часа в РИК – Хасково, започнаха да пристигат първите представители на секционните комисии, които предават изборните протоколи и бюлетините.

Обработката на резултатите се извършва в зала „Дружба“. Членовете на РИК приемат документите на 13 работни поста, а екипите на „Информационно обслужване“ разполагат с 21 работни места.

Област Русе

Изборният ден в Русенско приключи нормално в 20:00 часа, няма установени нарушения на изборните правила. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия (РИК) в Русе Стела Стоилова по време на брифинг в "Арена Русе".

В многофункционалната зала в крайдунавския град, в която е организиран изборният център за отчитане на резултатите от вота за президент и вицепрезидент на днешния 25 октомври, първите представители на секционни избирателни комисии пристигнаха още в 20:00 часа.

"Както казах днес по-рано, имаме само четири подадени сигнала. Не сме установили, не сме констатирали нарушения на изборните правила. В цялата област само в две секции преустановиха машинното гласуване и са продължили да гласуват с хартиени бюлетини (в селата Щръклево и Сандрово). Нямаме данни за нарушения. Мога да кажа, че изборният ден протече повече от нормално при нас", заяви Стоилова.

Област Велико Търново

Приключи изборният ден във Великотърновска област, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) във Велико Търново Христо Денев. Всички секции са преустановили гласуването и са преминали към обработка на резултатите.

Веднага в сградата на областната администрация, където е създадена организация за приемането и обработването им, започнаха да пристигат първите протоколи от избирателни комисии.

Денев каза, че изборите са протекли при нормална обстановка. Секциите са работили при пълен състав. Няма подадени сигнали за нарушения. Всички машини са работили до края на изборния ден. Очакванията са резултатите да бъдат готови на време. Над 30 души от РИК и много хора от „Информационно обслужване“ се грижат за това. Организирани са няколко етапа на обработка.

Област Шумен

Във всички избирателни секции в област Шумен изборният ден приключи в 20:00 ч., каза на брифинг пред журналисти Надежда Върбева, говорител на Районната избирателна комисия (РИК) в Шумен.

Четири сигнали са получени в РИК - Шумен днес, добави Върбева и припомни, че са обработени сигнали за назначени членове на секционна и подвижна избирателни комисии, които са общински съветници съответно в Хитрино и Шумен. Комисията се произнесе с две свои решения като освободи назначените членове и назначи нови на техните места, каза говорителят на РИК - Шумен. По думите ѝ комисията е оставила без уважение сигнал за гласуване с машина и на хартия в избирателна секция в с. Долина, община Каолиново. Тя поясни, че председателят на комисията е сигнализирал за нарушението и е оказана помощ на секционната избирателна комисия, съгласно указанията на ЦИК. Всички гласове от секцията за гласуване ще бъдат отчетени, увери Върбева. РИК - Шумен остави без уважение и сигнал, че пред изборно помещение в с. Веселиново, общ. Смядово, има множество хора, които не са успели да гласуват и членовете на СИК не им оказват съдействие. Комисията констатира, че в изборното помещение и пред него няма желаещи да упражнят правото си на глас, допълни Върбева.

Област Смолян

Изборният ден в област Смолян приключи във всички избирателни секции, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Йорданка Маргаритова. Гласуването на изборите за президент и вицепрезидент е преминало спокойно, без постъпили сигнали и жалби за нарушения, посочи тя.

Избирателната активност в областта към 16:00 часа беше 16,63 процента. До този час правото си на глас бяха упражнили 15 477 души от общо 93 087 избиратели.

Най-висока активност към 16:00 часа беше отчетена в община Баните – 23,76 процента, а най-ниска в Доспат – 10,19 процента. В община Смолян бяха гласували 17,74 на сто от избирателите.

В останалите общини активността към този час беше 18,79 процента в Неделино, 17,44 процента в Чепеларе, 17,18 процента в Рудозем, 17,03 процента в Мадан, 16,57 процента в Борино, 16,06 процента в Златоград и 13,67 процента в Девин.

Област Добрич

Избирателната активност в област Добрич е 18,50 на сто, след като правото си на глас са упражнили 31 591 души от общо 170 746 избиратели, съобщиха от областната администрация. Районната избирателна комисия (РИК) – Добрич обяви края на изборния ден в 20:25 часа.

Изборният ден премина спокойно, обработена е само една жалба и не е имало проблеми с машините за гласуване. Това съобщи за БТА председателят на РИК – Добрич, Валя Кондова.

Към 20:25 часа всички секции в областта са приключили работа. На територията на Областната дирекция на МВР – Добрич, няма регистрирани нарушения на обществения ред и констатирани нарушения на Изборния кодекс, съобщават от полицията.

Област Пловдив

При избирателна активност от 19,32 % в 20:15 ч. приключи изборният ден в 17-и избирателен район Пловдив-област. Това съобщи председателят на 17-а Районна избирателна комисия Стефан Вълчев, който подчерта, че няма дефектирали машини.

Право на глас в Пловдив-област имаха 287 353 души, от които са гласували 55 516. Най-висока е била избирателната активност в община Лъки - 23,23 на сто, а най-ниска в Раковски - 14,23 на сто.

Денят приключва с три сигнала за нарушения. Зам.-председател на секционна избирателна комисия в село Болярци, в община Садово е бил освободен с решение на РИК заради осъществяване агитация за политическа партия. Другите два сигнала са за неправомерно поставени агитационни материали в селата Йоаким Груево и Триводици. Те са били неоснователни.

Област Кюстендил

Обявен е край на изборния ден в Кюстендилска област, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Кюстендил Денис Христов. Гласуването е приключило във всички секции на територията на областта, посочи той. Христов изтъкна, че изборният ден е преминал без нарушения и сигнали. В комисията вече пристигат и членове на секционни комисии, за да предадат изборните книжа.

В спокойна обстановка премина изборният ден в Кюстендилска област, казаха и от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. От полицията допълниха, че денят е преминал без нарушения, свързани с политическите права на гражданите, и без сигнали за нарушения на обществения ред. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК, каза за БТА говорителят Катя Табачка.

Област Кърджали

Изборният ден в област Кърджали за президент и вицепрезидент официално приключи за всички 546 секции, обяви председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. Тя допълни, че изборният процес през целия ден е протекъл нормално, без инциденти. От Районната избирателна комисия вече приемат и първите секции.

Общо три са подадените в Районната избирателна комисия днес жалби. Едната е за предизборна агитация на дигитално табло. Другите две са за присъствие на кметове пред изборните помещения в две села, които са давали указания да не се гласува. И трите жалби са били проверени, като не са установени посочените в сигналите обстоятелства и жалбите са били отхвърлени.

Право на глас, според избирателните списъци, в област Кърджали имаха 274 772 избиратели. Те гласуваха общо в 546 секции, от които 42 подвижни, пет в лечебни заведения и социални институции, както и в 499, образувани по общия ред. С машина се гласуваше в 351 секции в областта, като в 117 секции имаше по две машина.

Област Плевен

Изборният ден в област Плевен приключи. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Кристина Николаева.

Тя добави, че никъде не се е наложило удължаване на изборния ден. Към момента някой секции са готови, други още броят и от РИК следят процеса под видеоизлъчване.

В две секции бе преустановено гласуването с машини. Те са в общините Плевен и Никопол.

Без сериозни инциденти протече изборният ден в Плевен съобщи и говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Мариана Цветкова.

Тя каза още, че е създадена необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите. Звената „Български документи за самоличност" при ОДМВР – Плевен са издали за периода от 19 октомври до 24 октомври 14 удостоверения за гласуване, а днес – в изборния ден, са издадени две удостоверения.

В област Плевен днес се гласува в 388 секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. В 54 от тях вотът беше с хартиени бюлетини. С машини се гласува в 334.

Област Варна

Изборният ден във Варненския избирателен район приключи, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Велин Жеков. По думите му активността е 25,28 процента, до урните в областта са отишли 103 143 души.

Най-висока е била активността във Варна – 27,66 процента. Жеков уточни, че най-малко избиратели са отишли до урните в общините Девня, Долни чифлик и Дългопол. В тях са гласували около 14 на сто от избирателите.

Денят във Варна приключва с един подаден сигнал и една жалба, каза още председателят на РИК. Той уточни, че и в двата случая става въпрос за междуличностни отношения между членове на СИК и гласоподаватели.

През деня в няколко секции машините са отказали напълно да работят, но това не е създало проблем за работата на комисиите.

Областният управител на Варна Марио Смърков даде висока оценка на организацията на изборите, като подчерта, че и взаимодействието между институциите е било на много добро ниво.

БТА припомня, че по данни на ЦИК на президентските избори на 14 ноември 2021 година активността във Варненска област към 20:00 часа е била 39,82 процента, като до този час са гласували 160 094 избиратели.

Област Габрово

Районната избирателна комисия в Габрово обяви приключването на изборния ден, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия Еленка Стефанова.

Комисията в рамките на деня е разгледала и е взела отношение по три сигнала.

От полицията в Габрово съобщават, че изборният ден в областта е приключил спокойно, без регистрирани нарушения на обществения ред, произшествия или инциденти.

Област Пазарджик

Изборният ден в област Пазарджик приключи с избирателна активност от 17, 90 %, съобщават от Районната избирателна комисия.

Най-висока е избирателната активност в община Белово, където са гласували 24,05 %. Най-малко избиратели са упражнили правото си на глас в Ракитово - 9,73 %.

В областния град Пазарджик са гласували 19,58 %.

Изборният ден в област Пазарджик приключи без сериозни нарушения на обществения ред и изборното законодателство, добавят от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Област Ямбол

Изборният ден в област Ямбол приключи без удължаване и без постъпили сигнали за нарушения. Гласуването за президент и вицепрезидент е преустановено точно в 20:00 часа във всички 216 секции, съобщи за БТА Димитър Събев от Районната избирателна комисия (РИК).

Каква е окончателната избирателна активност ще стане известно след обобщаване на данните от всички секционни протоколи. Към 16:00 часа тя беше 16,08 процента, съотносима към средната за страната – 16,04 на сто.

Спрямо вота в Ямболско към същия час на първия тур от президентския вот през 2021 г., гласувалите днес са с 9,45 пункта по-малко, показа справка в сайта на Централната избирателна комисия. Право на глас в днешните избори за президент и вицепрезидент на България имаха 103 590 жители на областта.

Започна вече предаването на протоколите от секционните избирателни комисии. И на тези избори това се случва в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Никола Вапцаров“ в град Ямбол, обяви Димитър Събев от РИК.

От всички секции в региона, в 136 гласуването беше чрез машини. В останалите 80, в които избирателите са под 300 души – с хартиени бюлетини. Проблем с устройство имаше само в една секция – в село Калчево (община Тунджа). Още в началото на изборния ден машината не стартира дори и след намесата на техник и се наложи да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Област Перник

Изборният ден в област Перник приключи при избирателна активност от 22,96 процента към 20:00 часа, съобщиха за БТА от Областната администрация.

От Районната избирателна комисия (РИК) потвърдиха за БТА, че всички избирателни секции в региона са приключили работа. Гласуването е преминало нормално, без сериозни нарушения.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Ковачевци - 51,13 процента. Следват общините Земен с 37,48 процента, Брезник с 26,35 процента, Трън с 25,44 процента и Радомир с 23,22 процента. Най-ниска е активността в община Перник - 21,91 процента.

Общият брой на избирателите по списък в областта е 102 979 души, разпределени в 258 избирателни секции. Към 20:00 часа правото си на глас са упражнили 23 647 души.

За сравнение, на изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. избирателната активност в област Перник към същия час е била 39,19 процента, или с 16,23 процентни пункта по-висока.

Област Враца

Активността в област Враца на президентските избори в края на изборния ден е 21,35%, по данни от Районната избирателна комисия. Това е с около 16% по-ниско спрямо активността към 20:00 ч. на предишните избори за президент и вицепрезидент, проведени на 14 ноември 2021 г., когато се гласуваше и за парламент, сочи справка в сайта на ЦИК. Днес във Врачанско до урните са отишли 31 243 от общо 146 303 избиратели, включени в избирателните списъци.

Най-висока е активността в община Борован - 27,28%. Следва община Роман с активност 24,13%, Мездра – 23,74%, Козлодуй - 23,43%, Хайредин – 22,69%, Враца – 21,72%. В Криводол избирателната активност е 19,99%, в Бяла Слатина – 18,04%, в Мизия – 17,45%, а в Оряхово – 16,40%.

По данни на Районна избирателна комисия – Враца във всички общини гласуването е приключило до 20:15 часа.

Изборният ден е преминал спокойно, единственият сигнал през деня, подаден до РИК-Враца, е срещу секционна избирателна комисия в с. Три кладенци, но е оставен без уважение. Има и една секционна избирателна комисия в село Хърлец, община Козлодуй, където машината е блокирала, техническият отговорник не е успял да отстрани проблема и се е преминало напълно към хартиено гласуване.

Област Монтана

В област Монтана са гласували 20,33 на сто от избирателите – 23 114 души от общо 113 677 имащи право на глас, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) в Монтана.

Най-висока избирателна активност са проявили хората в най-малката община на региона Георги Дамяново – там до 20:00 часа са гласували 39,73 на сто от тях. Следват община Чипровци – 29,86 на сто, община Монтана – 22,85 на сто, община Вършец – 22,63 на сто, община Брусарци – 21,68 на сто, община Берковица – 19,47 на сто, община Медковец – 18,95 на сто, община Якимово – 18,71 на сто, община Бойчиновци – 18,43 на сто, община Вълчедръм – 16,62 на сто и община Лом – 14,75 на сто.

Във всички 289 избирателни секции гласуването за президент и вицепрезидент е преустановено в 20:00 часа. Изборният ден е протекъл без удължаване и без постъпили жалби, посочиха още от РИК в Монтана.

В 184 от секциите бе определено да се гласува с машини, а в останалите 105 с хартиени бюлетини. Тази сутрин в две от секциите в селата Замфир, община Лом и Расово, община Медковец, машините не са сработили и се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.