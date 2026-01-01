Александър Вучич, водач на коалицията „Обединена Сърбия“, заяви, че опозиционната „Студентска листа“ е спечелила най-много депутатски места на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

По думите му оценката се основава на представителна извадка от избирателни секции.

Изявлението идва след публикуването на първите предварителни резултати на Републиканската избирателна комисия (РИК), според които коалицията на Вучич водеше с 54,69% срещу 36,04% за „Студентската листа“.

Тези първоначални данни обаче обхващаха едва 203 избирателни секции и не даваха представителна картина за резултатите в цялата страна.

Оценката, представена от Вучич, се различава от първите данни на РИК, публикувана от проправителствените и държавни медии, но двете се основават на различни методи за отчитане на резултатите.

Окончателното разпределение на 250-те места в сръбската Народна скупщина ще стане ясно след обработването на изборните протоколи.

Предсрочните избори се проведоха при изключително висока избирателна активност след близо две години масови студентски и граждански протести срещу управлението на Вучич.