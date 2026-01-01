Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия. Това обяви в предаването „На фокус” социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова. „От четвъртия надолу, да кажем, че няма изненади”, коментира тя.

По думите ѝ избирателната активност към 14:00 часа е 13,4%. Тя заяви, че това е изключително ниска избирателна активност. Славкова прогнозира, че след края на изборния ден и обявяването на официалните данни една от темите, която ще бъде дискутирана, е именно изключително ниската избирателна активност. „Много трудно е да сравняваме президентски с парламентарни избори. През 2006 г. сме имали самостоятелни президентски избори, а оттогава винаги е имало комбинация”, каза социологът.

„Към момента има изненади, ако сравним това, което измервахме в началото, с резултатите към края на кампанията. Не само тази неделя ще бъде интересна, но и следващата”, коментира тя.

„Тренд“: Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47%

По отношение на балотажа, досега винаги е имало такъв на президентските избори, каза социологът. „Това се дължи на две основни изисквания в Конституцията - първо, трябва да гласуват повече от половината от имащите право на глас. Второто условие е кандидатът, който може да спечели още на първия тур, да има 50+1 от действителните гласове. Двете условия за обявяване на победител още на първия тур са много трудни за изпълнение”, посочи Славкова.

Що се отнася до убийството на бизнесмена Слави Бинев тя посочи, че такива събития със сигурност влияят на активността. „Събитията в четвъртък, както и събитията около арести на кметове около ДПС - цялата тази компилация от събития, които се случиха в рамките на тази седмица, към края на кампанията, няма как да не се отразят”, каза тя.

По думите ѝ социологическите агенции приключват много по-рано терените си и нямат възможност да измерят тези събития, които със сигурност имат своя отзвук. „Но категоричното ми мнение е, че те се отразяват и виждаме в някаква степен това в резултатите от екзитпола”, добави Славкова.

Политологът Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра” също посочи, че се вижда нещо изненадващо на фона на тенденцията, която агенциите са отчели в последните дни. „Можем да кажем, че има интрига по отношение на първите двама кандидати”, заяви той.

„Това, което агенциите отчетоха, беше преди последните развития. Струва ми се, че последните развития са задълбочили някои тенденции”, посочи той. Политологът заяви, че в настоящия момент се вижда колапс на активността.

Симеонов коментира ниската избирателна активност, която към 15:00 часа е 15,1%. По думите му, ако нещата продължат така, това ще бъдат избори с исторически ниска активност. Той каза още, че не е важно само каква е активността, а как са гласували хората. „Засега се потвърждават уловените в средата на миналата седмица трендове”, каза Симеонов.

Очаква се балотаж, беше категоричен политологът. Той заяви, че впечатление на тези избори му правят много сериозната поляризация и емоционалният тон. „Струва ми се, че за балотажа ще бъде още по-сериозно. Лидерите на мнение станаха много емоционални. Избирателите не са толкова”, каза още Симеонов.

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