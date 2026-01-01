Как гласуват българите в първите часове на изборния ден? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 25 октомври 2026 г. по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции.

Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”, направен по поръчка на NOVA. По данни на социологическа агенция „Тренд“ до 19:00 часа своя вот са упражнили 21,3% от избирателите.

Данните на Централната избирателна комисия

Избирателната активност към 16:00 часа е 16,04%. Най-високата избирателна активност в страната е в 23 изборен район в София – 25,9%, а най-ниска е в Кърджали – 6,77%. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на третия брифинг за хода на президентските избори.

„На предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12%“, отбеляза Балова.

Към този момент в ЦИК са пристигнали 4 жалби и 50 сигнала. Общо 23 машини са преустановили работа като в засегнатите избирателни секции гласуването продължава с хартиени бюлетини.

По думите ѝ още две машини за гласуване са спрели да работят. Това обаче не е възпрепятствало изборния процес, тъй като във всяка от засегнатите секции има по две устройства и гласуването продължава с изправната машина.

От ЦИК разясниха и реда, по който секционните избирателни комисии ще отчитат резултатите след края на изборния ден. „Когато се обяви краят на изборния ден, член на СИК въвежда съответния ПИН код на машината и се натиска полето за закриване на изборния ден. След повторно потвърждение машината разпечатва финален отчет с резултатите от гласуването“, каза още Балова-Цветкова.

Документът се разпечатва в три екземпляра, които се прилагат към протоколите на секционните избирателни комисии. При необходимост могат да бъдат предоставени и допълнителни копия на лицата, които имат право на това, сред които представители на политически партии, инициативни комитети, застъпници и наблюдатели.

Балова-Цветкова уточни, че окончателният отчет, разпечатан от машината, удостоверява официалните резултати от машинното гласуване и задължително трябва да бъде подписан от всички членове на секционната избирателна комисия.

Районните избирателни комисии (РИК) трябва да изпратят на ЦИК сканираните протоколи с резултатите от гласуването до 27 октомври (вторник) – в рамките на 48 часа след края на изборния ден. Документите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Централната избирателна комисия.

На 27 октомври ЦИК ще обяви резултатите от президентските избори. „Ако кандидатпрезидентска двойка е изпълнила условията за победа на първия тур, ще бъдат обявени имената на избраните президент и вицепрезидент. В противен случай комисията ще определи двете кандидатпрезидентски двойки, получили най-много гласове, и ще насрочи балотаж за 1 ноември 2026 г.“, уточни Балова-Цветкова.

Exit poll на социологическите агенции

Избирателната активност към 18:00 ч. е 19,8%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”

Според екзитпола на социологическа агенция „Мяра“ избирателната активност към 17:00 часа достига 18,3%.

Избирателната активност на президентските избори към 16:00 часа е 16,04%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”.

Избирателната активност в страната към 15:00 часа е 15% според екзитпола на "Мяра".

Припомняме, че избирателната активност в страната към 14:00 часа е 13,4 според екзитпола на „Тренд“. Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%.

До момента са гласували 385 092 избиратели, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на втория брифинг за хода на президентските избори.

Най-висока е активността във Видинска област – 8,12%, а най-ниска е в Кърджали – 2,56%.

📊 Избирателната активност по часове:

19:00 - 21,3% според екзипола на "Тренд"

според екзипола на "Тренд" 19:00 - 21.2% според екзипола на "Мяра"

според екзипола на "Мяра" 18:00 - 19,8% според екзипола на "Тренд"

според екзипола на "Тренд" 17:00 - 18,3% според екзипола на "Мяра"

според екзипола на "Мяра" 16:00 - 16,04% според данните на ЦИК

според данните на ЦИК 16:00 - 16,04% според екзипола на "Тренд"

според екзипола на "Тренд" 15:00 - 15% според екзипола на "Мяра"

според екзипола на "Мяра" 14.00 - 13,4 според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 13.00 ч. – 11,3% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 12.00 ч. – 5,8% според данните на ЦИК

според данните на ЦИК 12.00 ч. – 9.1% според екзитпола на "Тренд"

според екзитпола на "Тренд" 11:00 ч. – 6,6% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 10:00 ч. – 4,4% според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 09:00 ч. – 2,4% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 08:00 ч. – 1,1% според екзитпола на „Тренд“

БГНЕС

Избирателната активност показва възходяща тенденция с напредването на изборния ден. Данните са от екзитполове на различни социологически агенции и отразяват резултатите към посочените часове.

Следете актуализациите за активността на избирателите през целия изборен ден.

България избира седми президент: Всичко важно за гласуването с машина и бюлетина

Днес българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват. Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.