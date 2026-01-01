Гласуването на изборите за президент и вицепрезидент в Европа приключи. По информация на дипломатическите и консулските ни представителства секциите там са завършили работа успешно и са предали резултатите на Централната избирателна комисия, съобщиха от Министерството на външните работи.

Гласуването в чужбина започна още вчера, 24 октомври, в 21:00 часа българско време. В страната ЦИК обяви края на изборния ден в 21:00 часа днес.

Най-много секции в Европа бяха разкрити във Великобритания (82), Германия (70), Испания (67) и Италия (29). В Гърция и Нидерландия бяха разкрити по 24 секции, във Франция 18, в Австрия 17, а в Белгия 16.

Изборният ден продължава за българите зад океана. В САЩ те могат да гласуват в 44 секции, а в Канада в 15. Последни ще гласуват сънародниците ни в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. По информация на дипломатическите ни представителства изборният процес там протича без затруднения.

Първи гласуваха българските граждани в Окланд, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 21:00 часа българско време на 24 октомври. Последни правото си на глас ще упражнят сънародниците ни в секциите на територията на американските щати Калифорния и Невада. Там изборният ден ще приключи в 5:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

Вотът зад граница, там където са отворени секциите, протича спокойно и нормално, съобщиха от Централната избирателна комисия. В избирателните списъци зад граница са 48 227 български граждани, а българите, които не са подали предварително заявление - ще могат да гласуват в избрана от тях секция, като попълнят декларация, че не са гласували на друго място. Извън страната има общо 613 избирателни секции, разкрити в 60 държави, най-много са в Обединеното кралство. В 242 от секции е предвидено машинно гласуване.

Единствената актуална, вярна и точна информация по отношение на адресите на избирателните секции извън страната е на сайта на МВнР и дипломатическите и консулските представителства, подчертават от Министерството на външните работи.

Навсякъде по света вече са открити избирателните секции. Към момента няма информация за проблеми в секционните избирателни комисии, уточниха на брифинг от МВнР.

Турция

Изборният ден в секциите в Истанбул и Бурса приключи в определено от ЦИК време - 19 часа българско и 20 часа местно време.

В същия час затвориха всичките 39 секции в двата града, съобщиха от изселническите организация.

В 22-те секции в Истанбул са гласували 2084 български граждани. В общо 17 секции в Бурса са упражнили правото си на глас 1668 души.

Избирателните секции обаче са празни, няма опашки, натрупване на хора, както на предишни избори. Пред урните се явяват граждани, повечето от които са подали предварително заявления за гласуване по електронен път. Техните имена са включени в избирателните списъци на съответната секция, заяви по-рано Лютфи Йозгюр от Дружеството на балканските преселници Балканлълар.

До 14 ч. местно време (13 ч. българско време) в 22-те секции в Истанбул са гласували 1244 души. В 17-те секции в Бурса са гласували общо 1019 души.

Много е вяло гласуването в град Бурса, съобщи за БТА представител на Асоциацията на балканските изселници - Балгьоч.

В Авджълар, където се гласува само на хартиен носител до 14 ч. са гласували 50 души от предварително записалите се 70. Авджълар традиционно е най-компактно населеният с български турци район в Истанбул с висока избирателна активност. На парламентарните избори през април гласуваха около 7 000 души.

Още по-ниска е активността в другата избирателна секция в този район, която е разположена във Фирюзкьой и в която се гласува само с машини. Там до 14 ч. са гласували около 30 души.

Много е слаб интересът към гласуването и в другите избирателни секции на територията на Истанбул, съобщиха за БТА от изселническите организации- в избирателната секция в квартала Картал на азиатския бряг, където се гласува на хартиен носител, в кварталите Байрампаша, Есенюрт, Багджълар, Газиосманпаша.

Не се съобщава за нередности или скандали в изборния ден.

Гърция

Първите български граждани вече упражниха правото си на глас в гръцката столица Атина, въпреки лошото време и дъжда. В града има разкрити четири избрателни секции.

Две от секциите се намират в сградата на посолството на България в Атина, където може да се гласува само с традиционни хартиени бюлетини, а другите две са разположени в центъра на гръцката столица, където може да се упражни правото на глас и на машина.

Изборният ден започна в 07:00 часа (местно и българско време) и ще продължи до 20:00 часа. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина, а в секциите, определени от Централната избирателна комисия, е осигурено и машинно гласуване.

В цяла Гърция избирателните секции са общо 24. Една секция има и в сградата на Генералното консулство на България в Солун.

По една секция, в които българските граждани могат да упражнят правото си на глас, има в градовете Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра и Ставрос, както и на островите Корфу, Кос, Лимнос, Миконос и Родос. Пет са секциите на остров Крит – в Ираклио, Йерапетра, Мирес, Ретимно и Ханя.

Румъния

В 20:05 ч. местно (и българско) време затвори единствената избирателна секция в Румъния, разположена в сградата на посолството ни в Букурещ.

Гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на България в северната ни съседка протече спокойно, без опашки и без нарушения и инциденти.

167 българи са упражнили правото си на глас, като най-младият е на 19, а най-възрастният - на 79 години.

На миналите избори през април, когато България избираше народни представители, гласуваха 308 души. Традиционно в секцията в Букурещ гласуват около 200 души.

За изборите в чужбина бяха осигурени 613 секции, разположени в 60 държави. В 242 от тях се гласуваше с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции имаше в Обединеното кралство – 82, и в Турция – 78.

Сърбия

Избирателната активност на извънредните парламентарни избори в Сърбия днес до 14:00 часа е била 46,53 процента, съобщи изпълняващият длъжността директор на Републиканския статистически институт Бранко Йосипович на пресконференция в Републиканската избирателна комисия (РИК).

Към 14:00 часа 49,23 процента са гласували в автономната област Войводина (Северна Сърбия) , 47,55 процента в Белград, 44,95 процента в Шумадия и Западна Сърбия и 44,04 процента в Южна и Източна Сърбия.

На предишните парламентарни избори, проведени на 17 декември 2023 г., избирателната активност в Сърбия към 14:00 ч. е била 32,38 процента.

Унгария

Изборният ден в Будапеща протича нормално, към този час няма опашки пред посолството на България. По думи на членовете в секционната избирателна комисия около и след 11 часа идват повече желаещи да подадат своя глас.

Андрей Деновски

В Унгария нашите сънародници могат да гласуват в две секции - една в Посолството на Република България в Будапеща и една в град Егер. Към 08:30 местно време са гласували около10 души. Българите, които не да подали предварително заявление за гласуване в чужбина, трябва да попълнят декларация в присъствието на секционната избирателна комисия. Времето в Будапеща днес е слънчево, а температурата около 10 градуса.

Андрей Деновски

Молдова

Изборният ден за президент и вицепрезидент на България в Тараклия - един от основните центрове на българската общност в Молдова, започна нормално, а избирателната секция беше отворена навреме, съобщи председателят на Секционната избирателна комисия (СИК) в града Диана Боримечкова.

По думите на Боримечкова до 09:50 ч. не са възникнали затруднения в организацията на гласуването. Тя уточни, че днес българските граждани в Молдова гласуват само с хартиени бюлетини.

До 09:50 ч. правото си на глас в секцията в Тараклия са упражнили 20 души.

"Всичко е нормално засега и се надяваме така да бъде през целия ден. Най-голяма избирателна активност очакваме между 10:00 и 17:00 часа, когато хората обичайно излизат за неделната си разходка“, каза Диана Боримечкова.

Българските граждани в Република Молдова могат да упражнят правото си на глас в 11 избирателни секции.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. местно време. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, гласуването може да продължи до 21:00 часа.

По данни от преброяването на населението в Република Молдова през 2024 г. българите са мнозинство сред жителите на град Тараклия, като около 7,7 хил. души са се определили като етнически българи. Тараклийският район също е единственият район в страната с българско етническо мнозинство – 64,2 процента.

Хърватия

Точно в 7 часа местно време в хърватската столица Загреб бе отворена изборната секция за гласуване на изборите за президент на Република България.

По-голяма активност от българите, които живеят постоянно или работят в Хърватия, се очаква в по-късните сутрешни часове. Очаква се в избирателната секция в Загреб да гласуват и преминаващи през страната български туристи.

Китай

„Интересът е по-нисък от предишните избори”, каза проф. Димитър Владиков пред NOVA.

Северна Македония

Общо 352 български граждани са подали гласа си в седемте секции на територията на Република Северна Македония в днешните избори за президент и вицепрезидент на България.

В секцията, отворена в сградата на българското Посолство в Скопие, са гласували 105 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 49 български граждани, 51 са гласували в Охрид, 44 в Струмица, 39 в Кавадарци, по 32 избиратели са гласували в Кочани и Прилеп.

Общият брой на гласувалите днес в Северна Македония е по-малък от този на гласувалите на предсрочните парламентарни избори през април тази година, когато общо 462 български граждани упражниха правото си на вот. 461 гласуваха в Северна Македония на изборите за български парламент през октомври 2022 г., през април 2023 г. гласувалите бяха 453, 340 български граждани упражниха правото си на глас на изборите през юни 2024 г., а най-малко – 327, бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г.

Изборният ден в Северна Македония, който завърши в 20:00 ч. местно (21:00 ч. българско) време премина спокойно.

Германия

Безпроблемно протича вотът в Германия. Българските граждани могат да гласуват в 70 секции в 49 града, а страната разполага с най-много машини за гласуване зад граница – общо 88 броя. Очаква се ниска избирателна активност. Подадените заявления са почти двойно по-малко (4 196) в сравнение с тези от миналата година за парламентарните избори (8 000). Едно от основните притеснения за гласуващите извън страната е новото изискване декларациите да се попълват пред членовете на СИК, а не предварително. Заради това правило по-рано през деня се образува струпване на хора във фоайето на Генералното ни консулство в Дюселдорф. Причината е, че някои от нашите сънародници изпитват езикови затруднения. Следобяд се очаква се голямо струпване на хора.

Общо 613 избирателни секции са разкрити в 60 държави. Най-много са секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Турция – 78, Федерална република Германия – 70, Испания – 67 и САЩ – 44. Следват Италия – 29, Гърция и Нидерландия – по 24, Франция – 18, Австрия – 17, Белгия – 16, Канада – 15, Молдова и Швейцария – по 11.

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт.

Нидерландия

Общо 24 са избирателните секции в Нидерландия, в които днес българите гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Секциите са в Хага, като тук 2 от 4-те секции са в посолството, Айндховен, Амстердам (2 секции), Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Делфт, Емелоорд, Енсхеде, Луеварден, Маастрихт, Миделбург, Неймеген, Ротердам, Тилбург, Утрехт, Харлем и Хилверсум.

В 14 от секциите може да се гласува и с машини.

По данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия от 20226 г. официално са регистрирани 63 240 български граждани.

Изборният ден е от 07:00 до 20:00 ч. местно време.

Гласуването е започнало навреме и преминава спокойно, съобщиха за БТА от посолството.

Хората, които не са подали предварително електронно заявление, гласуват след попълване и подписване пред СИК на декларация по образец – Приложение № 29-ПВР, и представяне на валиден български документ за самоличност.

САЩ

Изключително ниска избирателна активност се отчита сред българите в Съединените щати на президентските избори. В някои секции до момента са гласували по-малко от 50 души. Това съобщи кореспондентът на NOVA в САЩ Галина Петрова, която проследява изборния процес от едно от предградията на Чикаго с многобройна българска общност.

По думите ѝ секцията в Дес Плейнс традиционно е сред най-натоварените, но този път избирателите са значително по-малко. Въпреки че към момента на включването ѝ е бил най-активният период от изборния ден, пред урните не са се образували обичайните струпвания на хора. Избирателите идват на малки групи. Подобна тенденция се отчита и в други секции в страната.

За сравнение, през 2021 г., когато изборите бяха „две в едно“, в Съединените щати е била отчетена рекордна активност с над 11 000 гласували български граждани. Обикновено броят на участвалите във вота в САЩ е около или под 10 000 души. Подобни стойности са регистрирани и на изборите през април тази година.

Според наблюденията на кореспондента на NOVA Галина Петрова обаче настоящата активност е значително по-ниска, въпреки че изборният ден все още не е приключил.

В секцията в Дес Плейнс гласуването протича нормално и не са регистрирани технически проблеми. Петрова припомни, че при предишните избори през април е имало затруднения с машинното гласуване, но този път устройствата работят безпроблемно.

Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в раздел „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, включени в предварителните списъци, не попълват декларация пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да гласуват в избрана от тях секция в чужбина. В този случай те трябва да подадат пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, за да се гарантира възможността на българските граждани да упражнят правото си на глас.

Министерството на външните работи изразява благодарност към българските общности в чужбина за активната им подкрепа и съдействие при подготовката и организацията на вота зад граница.