Общо 6 590 000 души имат право на глас на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. От тях 46 001 младежи са навършили пълнолетие след изборите през април и ще могат да гласуват за първи път. Това стана ясно по време на брифинг на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната, като в 2249 от тях ще бъдат разположени по две устройства. Общият брой на машините за изборния ден ще бъде 11 622.

Вече се организира доставката на изборните книжа, хартиените бюлетини и специализираната хартия за машинно гласуване. Материалите ще останат под засилена охрана до изборния ден.

В секциите с една машина ще бъдат осигурени по две ролки хартия, а в тези с две машини – общо пет ролки.

ЦИК демонстрира подготовката на машините за гласуване

Специални условия за избирателите с увредено зрение

За предстоящия вот ще бъдат изработени 1500 тактилни шаблона за гласуване с хартиени бюлетини, предназначени за избиратели с увредено зрение.

Шаблоните ще бъдат отпечатани от „Демакс“ АД и разпределени чрез районните избирателни комисии и общинските администрации.

Те ще позволяват на избирателите с увредено зрение да гласуват самостоятелно. Върху тях с Брайловата азбука ще бъдат обозначени номерата на партиите и инициативните комитети, както и полето „Не подкрепям никого“.

От ЦИК уточняват, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в подходяща за тях секция по собствен избор.

„Преценката дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на членовете на съответната секционна избирателна комисия“, се посочва в разясненията по време на брифинга.

При необходимост може да бъде разрешено гласуване с придружител, посочен от избирателя. Едно лице няма право да бъде придружител на повече от двама избиратели. Членове на секционни комисии, наблюдатели, застъпници и представители на партии и коалиции не могат да изпълняват тази функция.

Секции в болници, социални заведения и на кораби

ЦИК е определила условията за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора, специализирани социални институции, места за лишаване от свобода и задържане, както и на плавателни съдове под български флаг.

В тези места секция може да бъде образувана при наличие на най-малко 10 избиратели, заявили желание да гласуват.

Ръководителите на съответните институции трябва да предоставят необходимата информация за избирателните списъци не по-късно от 17:00 часа на 22 октомври.

Предвидена е и възможност за дописване на определени избиратели в изборния ден при представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват другаде.

Обученията на секционните комисии продължават

В цялата страна вече се провеждат обучения на членовете на секционните избирателни комисии и демонстрации на машините за гласуване.

От ЦИК изразяват надежда, че няма да има масови смени на вече обучени членове на комисиите.

По време на брифинга беше припомнено и решение на Върховния административен съд, според което назначени членове на секционните комисии могат да бъдат заменяни само при определените в Изборния кодекс обстоятелства, а не единствено по преценка на политическите партии.

Кога приключва предизборната кампания и как ще протече изборният ден?

Предизборната кампания приключва на 23 октомври, а на 24 октомври е денят за размисъл.

До 17:00 часа на 24 октомври партиите, коалициите и инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация на застъпници.

В събота, 24 октомври, секционните избирателни комисии ще получат машините за гласуване и останалите изборни материали.

Изборният ден на 25 октомври започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. При наличие на негласували избиратели пред секциите гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

Същите часове важат и за секциите в чужбина, съобразно местното време.

ЦИК: Над 35 500 заявления за гласуване в чужбина, подготовката на машините започна

ЦИК трябва да обяви резултатите до 48 часа

Районните избирателни комисии трябва да изпратят на ЦИК сканираните протоколи с резултатите от гласуването в срок до 48 часа след приключването му.

В същия срок Централната избирателна комисия трябва да обяви резултатите от президентските избори и имената на избраните президент и вицепрезидент, ако има избрана кандидатска двойка.

Ако никой от кандидатите не бъде избран на първия тур, ще се проведе нов избор между двете кандидатски двойки с най-много гласове.

Според обявения от ЦИК график евентуалният втори тур ще бъде на 1 ноември 2026 г.