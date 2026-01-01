Над 7200 машини за гласуване вече са преминали ремонт, а до четвъртък се очаква да бъдат подготвени всичките 12 800 устройства за предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова по време на редовен брифинг в склада на „Карго партнерс“, където се съхраняват машините.

Пред представители на медиите беше демонстриран процесът по проверка, ремонт и подготовка на устройствата за предстоящия вот.

По думите на Балова дейностите вървят по график и съгласно методическите указания. В момента се извършва цялостна диагностика на машините, като се проверява техническото им състояние.

Тя припомни, че още през миналата година предходният състав на ЦИК съвместно с Министерството на електронното управление е установил кои устройства са отказали по време на предишни избори. Тези машини не са били ремонтирани до началото на настоящата процедура. След стартирането на обществената поръчка е започнал ремонтът им, като междувременно са били проверени и останалите устройства.

Централната избирателна комисия следи изпълнението на дейностите чрез свой експерт, който документира всяка извършена поправка. Така комисията разполага с информация за всяка отделна машина, включително нейния идентификационен номер, извършения ремонт и подменените компоненти, когато това се налага.

Очакванията на ЦИК са до четвъртък всички 12 800 машини да бъдат приведени в готовност за използване на президентските избори на 25 октомври.