Централната избирателна комисия (ЦИК) търси решения на проблемите, възниквали при предишни избори, за да гарантира правилното отчитане на гласовете и да повиши доверието в изборната администрация. Това каза членът на ЦИК Цветан Енчев по време на обучително-информационна среща в Областната администрация в Разград във връзка с подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

В срещата участваха представители на Районната избирателна комисия – Разград, общините и „Информационно обслужване“.

Енчев подчерта, че целта е да бъдат установени пропуски в изборния процес и да се потърсят начини за отстраняването им чрез методически указания и допълнителни разяснения. По думите му е важно гражданите да са уверени, че гласовете им са преброени и отчетени правилно, и че изборният процес е честен и прозрачен.

Членът на ЦИК Лазарина Бонева представи практически въпроси, свързани с работата на районните и секционните избирателни комисии, прилагането на Изборния кодекс и правата и задълженията на членовете им. Тя акцентира върху изискването за политическа неутралност – членовете на комисиите нямат право да носят отличителни знаци на партии, коалиции или инициативни комитети и да участват в предизборна агитация в това си качество.

Обсъдени бяха още основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на членове на комисиите, включително при неуважително отсъствие от три поредни заседания, както и въпроси за възнагражденията на членове, които ползват отпуск по майчинство или бащинство. При подобни казуси беше препоръчано да се търси писмено становище от компетентната институция, каза Бонева.

Участниците имаха възможност да зададат въпроси и да обсъдят конкретни казуси, свързани с организацията и провеждането на изборите.