Представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще показват на метростанция „НДК“ на гражданите как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, съобщават от комисията във Facebook. На място гражданите ще имат възможност след 12:00 ч. да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на ЦИК.

Инициативата е част от разяснителната кампания, насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняване на правото на глас. От ЦИК призовават гражданите да се възползват от възможността да изпробват машинното гласуване предварително, за да бъдат по-добре подготвени за предстоящите президентски избори, пише на страницата на комисията.

Инициативата е започнала на 8 октомври 2026 г., като на метростанция „Сердика“ е била разположена машина за гласуване с инсталиран демонстрационен софтуер. Всеки желаещ е имал възможност да направи пробно гласуване и да се запознае с отделните стъпки от процеса. На място е присъствала говорителят на ЦИК Стоянка Балова, както и експерти от ЦИК, които са оказвали съдействие, разяснявали са начина на работа с устройството и са отговаряли на въпроси, свързани с машинното гласуване и изборния процес.

На 7 октомври на редовния брифинг на ЦИК във връзка с предстоящите президентски избори Стоянка Балова направи демонстрация на демоверсията на гласуване с машина. Тя отбеляза, че машините вече не отпечатват пълна бюлетина с всички кандидати, а само контролна разписка с избрания вот за проверка.