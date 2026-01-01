В Кюстендил пристигнаха 137 500 бюлетини за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Това каза пред журналисти областният управител Атанас Гергинов. Той поясни, че 125 027 е броят на избирателите по предварителен списък, а бюлетините са с 10% резерв.

"По закон сме длъжни да осигурим достатъчен брой бюлетини, за да може, ако всички машини спрат да работят, нашите съграждани да имат начин за упражняване на своя вот", каза още Гергинов.

Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на област Кюстендил са 281 на брой, като в 169 от тях ще се гласува с машина. В 53 секции ще има по две машини, а в 112 секции ще се гласува с хартиена бюлетина.

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„Към днешна дата вървим доста добре в процеса. Проблеми, за радост, този път няма“, каза още Гергинов. Той допълни, че вече са пристигнали устройствата за запис и допълнителните, спомагателни неща за изборните комисии.

Гергинов каза още, че от 22 октомври ще започне раздаването на материалите за общините, които в събота ще ги предадат на секционните избирателни комисии. Машините за гласуване ще пристигнат в склад под особена охрана на органите на МВР и постепенно ще пристигнат във всяка секция, определена за машинно гласуване.

„Има изменения в методологията на Централната избирателна комисия. Допечатана е една страница, която ще бъде допълнително сложена в книжките, които ще раздадем“, каза Гергинов. Той изрази надежда, че членовете на СИК ще бъдат отговорни и ще са на място в посоченото време в събота да получат книжата и в неделя да отворят секциите навреме.