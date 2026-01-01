Прокуратурата привлече към наказателна отговорност двама младежи на 22 и на 18 години за грабеж над ученици в София, съобщиха от обвинението.

На 10 ноември на спирка до метростанция „Сливница“, обвиняемите са отнели пари от владението на двама непълнолетни ученика, като са използвали сила за това.

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Единият е хванал едното момче за гърдите и якето, а другият издърпал със сила портфейла на другото момче. Двамата обвиняеми казали на пострадалите да не вдигат врява, за да си нямат проблеми и си тръгнали с парите.

Единият е осъждан и е извършил деянието в изпитателен срок. С постановление на прокурор двамата са били задържани за 72 часа. Поискан им е постоянен арест.