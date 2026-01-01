Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата на "Старлинк" да бъде спешно възстановен. Говорител на ЕК посочи, че съобщенията за поредно прекъсване на достъпа са тревожни и ако се потвърдят, биха били неприемливи.

Той отбеляза, че достъпът до спътниковата услуга е от решаващо значение за отбраната на Украйна. Не за първи път има проблем по този въпрос, добави говорителят. Той потвърди, че продължават разговорите за по-пълното включване на Украйна към европейските съоръжения за междуправителствени спътникови съобщения.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски каза, че военни подразделения от няколко дни отчитат значителни смущения в работата на системата "Старшийлд" (Starshield), които засягат цялата фронтова линия и завзетите от Русия части на Украйна. Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна, добави той.