Мащабна спасителна операция се проведе в българската изключителна икономическа зона на Черно море край Калиакра, след като екипажът на товарен кораб под сомалийски флаг съобщи, че плавателният съд потъва.

Сигналът е получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център – Варна. Инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани. Те са качени на борда на вертолет, който се отправя към Морска вертолетна авиобаза "Чайка”. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците. По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали, информира Министерство на транспорта.

На клип, заснет от спасителен сал, се вижда потъващият кораб, преобърнат настрани във водата. Един от моряците твърди, че два морски дрона са поразили BETUL 8.

"Два дрона ни атакуваха", каза пред Maritime капитанът на кораба, който е ранен.

При въздушното обследване на района е установено, че корабът е обърнат. Към мястото на инцидента е насочен военен кораб, който ще провери за наличие на замърсяване на морската среда.

Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Товарният кораб BETUL 8 плавал с 12-членен екипаж и пътувал от Тулча, Румъния, към Египет. Той превозвал близо 3 тона насипна пшеница. Преди две седмици кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра.