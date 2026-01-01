Ограничаване на придвижването на овце и кози, преминаване към оборно отглеждане и засилен ветеринарен контрол се предвиждат в 23 населени места в област Силистра заради риска от разпространение на шарка по дребните преживни животни.

Решението за предприемане на мерките беше взето на заседание на Областната епизоотична комисия заради регистрираните три огнища на заболяването в съседната област Добрич. Засегнатите населени места са в общините Алфатар, Дулово и Кайнарджа и попадат в 20-километровата надзорна зона около огнищата.

Екипи на ОДБХ-Добрич ще проверяват животновъдни обекти заради шарката по овцете и козите

Ограниченията предвиждат овцете и козите в засегнатите населени места да преминат към оборно отглеждане. Придвижването им ще бъде ограничено, като ще се допуска транспортиране до кланица при спазване на установения ред. Няма да се допуска смесване на стада и използване на общи транспортни средства без необходимата дезинфекция.

Предвидени са още дезинфекция на транспортните средства и посетителите в животновъдните обекти, ежемесечни клинични прегледи, проверки на стопанствата и вземане на проби. Ще бъде засилен и контролът срещу незаконната търговия и нерегламентираното придвижване на животни.

В контролните дейности ще се включат Областната дирекция на МВР, „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“. При съмнения за нерегламентирано придвижване на животни гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, а стопаните трябва незабавно да уведомяват ветеринарния си лекар при съмнение за заболяване.

От 12 ноември в Силистренско започва преброяване на дребните преживни животни и актуализиране на данните за животновъдните обекти. По информация на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в региона има 218 ферми за овце с 27 187 животни и 91 ферми за кози с 8824 животни. Регистрирани са и 301 лични стопанства. Общият брой на овцете и козите надхвърля 36 000.

Две огнища на шарка по козите и овцете в Кърджалийско

От ОДБХ напомниха, че регистрацията на животновъдните обекти е важна за получаването на обезщетение при евентуално възникване на огнище. Стопаните, които все още не са регистрирали обектите си, бяха призовани да го направят своевременно.

По време на заседанието представителите на общините поставиха въпроса за трудностите при осигуряването на подходящи терени за загробване на животни. Като възможно решение беше предложено изграждането на няколко мобилни инсинератора в страната, които да позволяват обезвреждането на заразени животни на място в засегнатите стопанства. Областният управител инж. Николай Неделчев пое ангажимент да представи предложението пред Министерството на земеделието и храните и БАБХ.

Към момента в област Силистра няма установено огнище на шарка по овцете и козите. В страната са регистрирани 55 огнища на заболяването в девет области, като три от тях са в област Добрич - в Шабла и селата Коритен и Безмер.