Екипи на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Добрич започват проверки на животновъдните обекти с дребни преживни животни в общините Шабла и Каварна заради установеното огнище на шарка по овцете и козите. Това стана известно на заседание на Областната епизоотична комисия, водено от областния управител Руслан Томов.

Директорът на ОДБХ д-р Стелияна Генчева и началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ д-р Пенка Николова представиха предприетите действия и предстоящите мерки за ограничаване на заболяването.

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Проверките започват от 5-километровата зона около огнището, която обхваща Шабла и село Езерец. На собствениците на дребни преживни животни ще бъдат връчени актове за възбрана, с които ще бъдат задължени да не извеждат животните от обектите си и да спазват мерките за биосигурност. От следващия ден екипи ще обхождат и 20-километровата зона, включваща населени места в общините Шабла и Каварна.

Д-р Николова уточни, че посещенията ще се извършват от отделни екипи, които ще спазват стриктни мерки за биосигурност. При проверките ще се извършват огледи на животните, а при най-малкото съмнение за заболяване ще бъдат предприемани допълнителни действия.

По време на заседанието представител на Община Шабла постави въпроса защо село Тюленово не попада в 5-километровата зона въпреки близостта си до огнището. Д-р Николова обясни, че зоните се определят от Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните по специализирани методи.

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Тюленово е включено в 20-километровата зона, в която също се забранява движението на дребни преживни животни извън животновъдните обекти. От община Шабла предложиха също да се търси вариант за осигуряването на мобилен инсинератор, който да се използва от няколко общини за обезвреждане на животински трупове.

Като проблем беше посочена липсата на подходящи терени за изграждане на трупни ями заради санитарно-охранителните зони около водоизточниците. Областният управител Руслан Томов заяви, че ще бъде проверена възможността за реализиране на предложението.

Д-р Николова призова за засилен контрол върху превозните средства, с които може да се извършва нерегламентирано придвижване на животни от зоните с ограничения. Тя подчерта, че подобни действия крият риск от разпространение на заболяването.

По време на заседанието стана известно още, че собственикът на засегнатия животновъден обект ще бъде обезщетен съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Подготвят се необходимите документи за изплащане на обезщетението.