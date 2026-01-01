Лебедите и патиците в езерото на Трявна вече разполагат с нов дом.

Специално изградена къщичка ще осигурява на пернатите обитатели спокойно място за почивка и укритие сред водите на езерото.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

За новата придобивка съобщи кметът на Трявна Денчо Минев в профила си във Фейсбук.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

Къщичката е създадена с грижа за птиците, като идеята е да им осигури уют и защита и да се превърне в любимо място за обитателите на езерото.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

Кметът изрази надежда, че през следващите години новият дом ще посреща и бъдещи поколения лебеди и патици.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

„Защото грижата за природата и малките обитатели на нашия град е част от грижата за красивата и приветлива Трявна!“, подчерта Минев.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

Той отправи и призив към жителите и гостите на града да пазят и обичат всичко, което прави Трявна специална.