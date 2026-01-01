Районният съд в Дупница остави в ареста 34-годишен мъж и постанови домашен арест за 40-годишна жена, обвинени в сводничество с три момичета, едното от които е на 14 години. Двамата са привлечени към наказателна отговорност за склоняване към сексуални контакти на повече от две лица, включително непълнолетно момиче.

Според събраните до момента доказателства деянието е извършвано от неустановена дата през 2025 г. до 10 ноември 2026 г. в населено място в община Сапарева баня, област Кюстендил. Пострадалите са на 14, 19 и 20 години.

По данни на разследването двамата обвиняеми живеели в едно домакинство с момичетата и им осигурявали клиенти, хотели и помещения за осъществяване на сексуалните контакти. Те организирали също охрана и транспорт и осигурявали предпазни средства.

ГДБОП разби схема за сводничество в Сапарева баня, сред жертвите е 14-годишно дете

Съдът е приел, че на този ранен етап от разследването има достатъчно доказателства за обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъплението. Магистратите са преценили и че съществува реална опасност те да извършат друго престъпление.

По отношение на 34-годишния мъж съдът е взел предвид предишните му осъждания за умишлени престъпления, включително за престъпление, свързано с наркотични вещества. Според свидетелски показания в дома му са били държани и употребявани наркотици от двамата обвиняеми и част от момичетата.

За 40-годишната жена съдът е отчел данни за участие в организацията и намирането на клиенти, както и за употреба на наркотични вещества. В мотивите си съдия Страхил Гошев посочва, че тя е позволила и извършването на сексуални действия с непълнолетната си дъщеря.

Въпреки преценката за опасност от извършване на ново престъпление съдът е постановил по-лека мярка за жената – домашен арест. Като мотив са посочени семейното ѝ положение и грижите за петте ѝ деца, сред които и двегодишно дете. Мярката ще се изпълнява на настоящия ѝ адрес в община Сапарева баня, включително с електронно наблюдение.

Определението на Районния съд в Дупница може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.