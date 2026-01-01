Много от нас не могат да не изпитат трепет, напрежение и дори страх, когато осъзнаят, че е петък, 13-ти.



Открай време тази комбинация всява страх и тревога, а корените на тези суеверия са все още неизвестни. Някои търсят обяснение в християнската религия - Юда Искариотски е 13-ият гост на Тайната вечеря, а Исус е разпнат в петък. Съберете тези две събития и имате един нещастен ден от годината.



Други го намират в скандинавската митология. 12 богове празнували във Валхала, домът на бог Один. Пакостливият бог на злото и огъня Локи нахълтал неканен на празненството като 13-ти гост и коварно убил със стрела от имел бога на радостта Балдер. Земята потънала в мрак и траур.



Трети просто отказват да ходят на работа и да шофират, дори не стават от леглото в този ден.



Безспорно - страхът от числото 13 е силен. Повече от 80% от небостъргачите нямат 13-ти етаж. Много летища пропускат 13-та писта, а някои авиокомпании дори нямат 13-ти ред. Немалко хотели са без 13-ти етаж или 13-та стая. Във Формула 1 няма болид с номер 13. Улиците във Флоренция нямат номер 13.



За суеверните фаталната дата е истинско изпитание. Страхът от петък 13-ти дори си има име и собствено научно название - параскевидекатриафобия. Терминът е събирателно от декатриафобията (страх от числото 13) и параскевифобията (страх от петък).