Община Стралджа ще поеме всички разходи по погребението на Иван Димитров, който загина при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. След трагедията синът му остава без двамата си родители, а грижите за него ще поеме неговата баба.

Отправен е и призив за финансова подкрепа на момчето, което още от ранна възраст се сблъсква с тежки житейски изпитания. Историята на баща му Иван е белязана от поредица трагедии, които той посрещал с упоритост и воля за живот.

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След като завършил средното си образование, младият мъж избрал професията на международен шофьор. По време на курс в Европа обаче претърпял тежък инцидент – паднал от камиона и получил сериозна травма на гръбначния стълб, вследствие на която останал в инвалидна количка, предава ЕРА ТВ.

Въпреки тежкото си състояние Иван не се отказал от надеждата един ден отново да проходи. Върнал се в родната Стралджа, където живеел със съпругата си и сина им. Продължавал да прави упражнения и да се бори за възстановяването си.

Съдбата обаче поднесла ново изпитание на семейството. Синът му бил диагностициран със сериозно заболяване. След продължително лечение детето успяло да влезе в ремисия.

Последвал още един тежък удар - съпругата на Иван починала от COVID-19. Така мъжът останал сам да отглежда момчето, което днес е ученик в местното средно училище.

Въпреки увреждането си и трудностите Иван продължавал да работи, за да осигурява средства за семейството. Освен инвалидната пенсия разчитал и на доходи от транспортни услуги, които извършвал със специално пригодени автомобили.

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На 10 ноември животът му трагично приключил при тежката катастрофа на АМ „Тракия“. Сега синът му остава без баща и майка. Грижите за него ще поеме неговата баба – майката на Иван.

В знак на съпричастност Община Стралджа ще покрие разходите по погребението на загиналия мъж. Обявена е и дарителска сметка в подкрепа на детето, по която всеки желаещ може да преведе средства.

Дарителска сметка:

Банка: Централна кооперативна банка (ЦКБ)

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00

Титуляр: Тонка Михалева Маринова

„Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава. Зная, че ще помогнем“, се посочва в призива за съпричастност.

В този тежък момент всяка подкрепа може да помогне на момчето и неговата баба да посрещнат трудностите и да продължат напред.