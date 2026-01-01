Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Това показва проучване на агенция „Тренд“.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено е на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

„Тренд“: Очакваната активност сочи сигурен балотаж на президентските избори

В заключителната фаза на предизборната кампания социолозите не регистрират повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на „Тренд“ от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2,5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас, предаде NOVA.

Социолозите подчертават, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но се регистрира известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията, сочи проучването на „Тренд“. Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%. Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев-Манов заемат четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите, сочат данните на „Тренд“.

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„Това, което отбелязваме като динамика, е няколко процентни пункта свиване на разликата между първите двама”, обясни социологът Димитър Ганев от „Тренд”. По думите му става въпрос за по 1-2% промяна.

Преди балотажа ще има няколко ключови фактора, смята Ганев. Първият ще е резултатът от първи тур - каква би била разликата и кои от кандидатите, които не отиват на втория тур, с каква подкрепа ще останат? Второто е, че ще има дебат.

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„И трето - активността. За първия тур регистрираме между 2,4-2,5 милиона българи, които декларират, че ще упражнят правото си на глас. Обикновено декларацията е малко по-висока от реалното гласоподаване. Тоест ние можем да очакваме активност, която е под 2,4 милиона. А активността, която мерим за втория тур – потенциалната – дори може да падне под 2 милиона. Част от партийните симпатизанти на определени партии, които ще гласуват на първия тур, няма да видят своя кандидат на втория тур. И това винаги води до демобилизация. В България винаги вторият тур на президентски избори е завършвал с по-ниска активност, отколкото на първия тур”, каза Ганев.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено е на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

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